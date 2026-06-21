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IAPV: Demandan transparencia en la adjudicación de viviendas del programa

Un grupo de afiliados al Sindicato de Empleados Municipales manifestaron su preocupación por el programa del IAPV en Federal.

21 de junio 2026 · 08:37hs
IAPV: Demandan transparencia en la adjudicación de viviendas del programa

IAPV: Demandan transparencia en la adjudicación de viviendas del programa

Se trata de las próximas viviendas del IAPV a ser entregadas, y que fueran construidas en la periferia oeste de la ciudad de Federal. Empleados municipales, afiliados al Sindicato de Empleados Municipales, han manifestado en una nota su preocupación por las presuntas irregularidades en la adjudicación por parte de las actuales autoridades del SEM.

Comunicado de los empleados municipales

Un grupo de afiliados al Sindicato de Empleados Municipales envió un nota al actual Secretario General del gremio, Diego Alarcón, en la que manifiestan:

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  • Los abajo firmantes, empleados municipales de la ciudad de Federal, en nuestro carácter de afiliados al Sindicato de Empleados Municipales, venimos por la presente a intimidarlo formalmente en relación al proceso de adjudicación de las viviendas construidas por el IAPV en el marco del “Programa Primero Tu Casa”, destinadas a los gremios FESTRAM, MAIPER y AGMER, de las cuales correspondieron 15 viviendas a FESTRAM.
  • Habiéndose tomado conocimiento de que el Directorio del Sindicato conformó, sin difusión pública ni convocatoria transparente; una supuesta mesa evaluadora para la recepción de carpetas de postulantes, lo que derivó en que solo unos pocos afiliados accedieran a la información y pudieran inscribirse; exigimos:
  • Reapertura inmediata de la inscripción de aspirantes, garantizando igualdad de acceso a todos los afiliados municipales.
  • Publicación clara y detallada de las reglas del proceso, indicando los criterios de selección, la composición de la mesa evaluadora y la participación de un profesional trabajador social o asistente social que evalúe objetivamente cada caso.
  • Transparencia en la adjudicación, disponiendo que una vez concluida la evaluación se fije fecha de sorteo mediante escritura pública, con intervención notarial, para asegurar imparcialidad y legitimidad.
  • Revisión de la actual mesa evaluadora, dado que Ud. mismo figura como integrante y a la vez como preadjudicatario titular, lo cual constituye un evidente conflicto de intereses.

LEER MÁS: IAPV: publicaron el padrón provisorio para las 500 viviendas

El listado confeccionado —15 titulares y 4 suplentes— carece de fundamentos y criterios explícitos, lo que vulnera los principios de igualdad, transparencia y buena fe sindical.

  • Por lo expuesto, se le intima a contestar la presente en el plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de efectuar las presentaciones judiciales correspondientes. Asimismo, se deja constancia de que se elevará copia de esta nota a las autoridades del IAPV, en particular a su Presidente, Sr. Manuel Schönals, para su conocimiento y eventual intervención.

IAPV transparencia Federal empleados municipales
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