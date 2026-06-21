IAPV: Demandan transparencia en la adjudicación de viviendas del programa

Un grupo de afiliados al Sindicato de Empleados Municipales manifestaron su preocupación por el programa del IAPV en Federal.

Se trata de las próximas viviendas del IAPV a ser entregadas, y que fueran construidas en la periferia oeste de la ciudad de Federal. Empleados municipales, afiliados al Sindicato de Empleados Municipales, han manifestado en una nota su preocupación por las presuntas irregularidades en la adjudicación por parte de las actuales autoridades del SEM.