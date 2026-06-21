El fisco que ya no pregunta: las dos caras de la nueva "inocencia" tributaria

Por primera vez, las declaraciones juradas impositivas se presumen ciertas y ARCA pierde su herramienta más temida: el control patrimonial. Para el contribuyente cumplidor es un alivio histórico; para el control de la corrupción, una zona gris que todavía nadie explicó del todo

La relación entre el Estado argentino y sus contribuyentes fue siempre un matrimonio por conveniencia, signado por la desconfianza mutua. Desde las discusiones del siglo XIX sobre las rentas de la aduana hasta las modernas garras de la fiscalización digital, el fisco operó bajo un axioma implacable: ante la menor inconsistencia en una planilla, el ciudadano era culpable de evasión hasta que sus contadores y/o asesores demostraran lo contrario.

La reciente puesta en marcha de la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal y sus decretos reglamentarios viene a dinamitar ese viejo contrato basado en la sospecha. Al consagrar que las declaraciones juradas se presumen exactas y al obligar al Estado a cargar con el peso de la prueba, la publicación de la ley en el Boletín Oficial prometió el inicio de una era de libertad económica.

Pero en el mostrador de la economía real, la letra chica de este nuevo paradigma abre interrogantes incómodos: ¿modernización burocrática o diseño institucional que desprotege el erario público y premia la opacidad?

El fin de la lupa patrimonial

La piedra angular de la reforma introducida por el paradigma de la Inocencia Fiscal es el régimen de Ganancias Simplificada. Para las personas humanas y sucesiones indivisas que se adhieran al mismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desactivó su herramienta más temida: el análisis de la variación patrimonial.

Bajo este esquema, el impuesto se determina cruzando los ingresos facturados netos de consumos, creando un verdadero "escudo fiscal". Si el contribuyente presenta su liquidación y paga en término el impuesto resultante, el período se cierra de manera definitiva, o al menos eso se propone.

Es algo así como una alcancía de cristal: ARCA no hurgará en cómo crecieron los bienes del contribuyente ni exigirá explicaciones si decide bancarizar ahorros previamente ocultos.

Acompañando ese blindaje, el Régimen Penal Tributario opera una cirugía mayor: el piso de la evasión simple saltó de los famélicos $1,5 millones a la friolera de $100 millones, y las prescripciones se acortan drásticamente. Esto quiere decir que la tarjeta roja de la justicia penal ya no pende sobre la cabeza del contribuyente por errores o diferencias “menores” de liquidación.

El fisco que ya no pregunta: las dos caras de la nueva "inocencia" tributaria

La sombra sobre la función pública

El equilibrio analítico exige alumbrar las grietas más peligrosas de esta arquitectura. Al permitir el ingreso al régimen a sujetos con patrimonios de hasta $10.000 millones y garantizar un "bloqueo fiscal" absoluto, la ley abre una ventana de riesgo ético inaceptable.

¿Qué impide que servidores públicos usen este blindaje normativo para cubrir maniobras patrimoniales que no resistirían una auditoría transparente?

La posibilidad de legalizar incrementos de bienes o justificar "dólares en el colchón" sin que el organismo fiscal pueda revisar los antecedentes de los períodos regularizados enciende todas las alarmas sobre el control de la corrupción.

Cuando la ley impide investigar el origen real de las variaciones de riqueza, la "inocencia" corre el riesgo de transformarse en complicidad sistémica, sirviendo de pantalla para flujos de dinero que atentan contra la ética pública.

Aquí emerge la injusticia más profunda del sistema: la absoluta indefensión de quien siempre cumple. En este esquema de amnistías encubiertas, el contribuyente que paga a tiempo y financia el Estado resulta el menos beneficiado de la historia, debiendo tolerar además el endurecimiento de multas formales si se atrasa un solo día en la presentación de sus declaraciones juradas en la plataforma web del fisco.

Manuel Adorni, investigado por posible enriquecimiento ilícito, se suscribió a un régimen simplificado que le permite dar menos explicaciones sobre su patrimonio

Sin techo y con más resguardos: la ampliación en marcha

A poco tiempo de su sanción, el propio Gobierno reconoce que el esquema necesita ajustes y avanza con un proyecto que, lejos de achicarlo, lo agranda. Que el propio Gobierno esté retocando la ley antes de cumplir un año de vigencia dice algo importante: el "principio de inocencia fiscal" sigue siendo un work in progress. Cada ajuste mejora la letra para quien cumple, pero ninguno responde la pregunta de fondo que abrió la norma desde el primer día: quién controla a quien no tiene nada que mostrar.

La principal novedad es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que hoy delimitan quién puede adherirse: desaparecerían los límites de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio, quedando afuera, en los hechos, solo los Grandes Contribuyentes Nacionales, a quienes de todos modos se les permitiría sumarse, aunque sin acceder a los beneficios de fondo.

El otro cambio atiende un reclamo genuino: hoy, si ARCA detecta una diferencia significativa, el sistema completo se cae y reaparecen todas las facultades de fiscalización sobre años ya cerrados. La reforma proyectada habilita un plazo de gracia de 15 días para rectificar esa diferencia sin perder los beneficios, y exime de multas a quienes ya regularizaron lo ajustado antes de adherirse.

La lectura honesta exige sostener las dos puntas. Dar previsibilidad a quien comete un error de buena fe reduce la litigiosidad y el miedo que hoy frena la adhesión de contribuyentes que también necesitan blindaje frente a un organismo con enorme poder de revisión. Pero ampliar el universo de beneficiarios sin tocar el punto más cuestionado del diseño original —que los incrementos patrimoniales no justificados sigan sin contar como discrepancia significativa— no cierra la grieta de control que ya señalaban los especialistas, sino que multiplica la cantidad de gente que puede operar bajo ese mismo paraguas de opacidad.

El mostrador provincial: del ahogo al oxígeno real

Esta laxitud penal de la órbita nacional choca de frente con la cruda realidad territorial. En las provincias, el parate de la actividad económica sumió a los contribuyentes en un ahogo financiero donde la prioridad no es discutir el mercado de capitales, sino levantar la persiana cada mañana. El rol del Estado como protector del erario exige respuestas tangibles, no meros repliegues procesales.

Si ARCA resigna su capacidad de control patrimonial, es razonable esperar una merma en la recaudación nacional, al menos en el corto plazo. Esa caída no se queda en Nación: impacta en los fiscos provinciales y municipales, que dependen de la coparticipación para sostener servicios esenciales en momentos de presupuestos ya ajustados.

Sembrar ciudadanía desde la escuela

Ante este mapa donde conviven el auxilio urgente en las provincias y el retroceso punitivo nacional, la sostenibilidad de las cuentas públicas de largo plazo no puede depender solo de parches temporales. Debe cimentarse en una cultura tributaria aprendida desde la escuela. Para que pagar impuestos deje de percibirse como un castigo y se entienda como el financiamiento de los servicios comunes, es indispensable que los fiscos —nacional (ARCA), provincial (ATER) y municipales— coordinen con el sistema educativo la introducción didáctica de estos conceptos. Y la Universidad tiene aquí un rol clave, aportando con investigación y actividades de vinculación y extensión, las herramientas y la formación pedagógica para que los docentes lleven a las aulas debates sobre el sentido social y ético del tributo.

Mirada de largo plazo

La tranquilidad fiscal no puede construirse desfondando los pilares de la equidad ni consagrando vías libres para regularizar fortunas sin un resguardo estricto frente a los abusos del poder. El nuevo paradigma le devolvió al ciudadano una presunción valiosísima, y cada ampliación que lo vuelve más previsible para el pequeño contribuyente es una buena noticia. Pero esa previsibilidad no puede ser la excusa para no resolver lo que sigue sin resolverse: el origen de lo que se blinda. El desafío es exigir que el Estado no abandone su rol de guardián del erario; un rol que se ejerce persiguiendo la transparencia en las esferas del poder y aliviando con recursos genuinos, a los miles de trabajadores que sostienen el motor productivo del pais.

*Escribe María José Quinodoz/ Contadora, licenciada en Economía y profesora

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