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Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

En la capital de Entre Ríos se llevó adelante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y los ministros de Economía valoraron el encuentro.

20 de junio 2026 · 16:01hs
Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos, donde estuvo Luis Caputo. 

Tras la realización del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en Paraná, los ministros de Economía de distintas provincias valoraron el encuentro y destacaron la importancia del diálogo institucional, la cooperación entre jurisdicciones y la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

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Sobre el encuentro de ministros de Economía

Fabián Boleas, ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, puso de relieve que la provincia haya sido anfitriona y resaltó la participación del titular de la cartera económica nacional. “Es una oportunidad muy interesante para hablar sobre las cuentas públicas nacionales y las cuentas públicas de cada una de las provincias”, señaló.

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Boleas explicó que el Consejo tiene entre sus funciones el seguimiento del cumplimiento de las pautas establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal y destacó que el espacio permite intercambiar experiencias sobre la evolución de las finanzas públicas. “Es el ámbito que aprovechamos para intercambiar opiniones acerca de las cuentas nacionales y provinciales”, afirmó.

Asimismo, remarcó la presencia del ministro Luis Caputo en la reunión. “No es habitual que los ministros de Economía de la Nación concurran a los consejos de responsabilidad fiscal. Es un hecho que valoramos porque permite dialogar en un espacio de cooperación entre los distintos niveles de gobierno”, sostuvo.

El funcionario entrerriano también destacó el carácter federal del organismo. “Es donde realmente se logran consensos, se fortalece la cooperación y aprendemos de las experiencias de otras provincias”, expresó.

Por su parte, el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, agradeció la recepción brindada por Entre Ríos y destacó el valor técnico de la reunión. “Es un organismo donde analizamos el cumplimiento de pautas establecidas por leyes específicas y compartimos experiencias sobre la gestión económica de cada provincia”, indicó.

En tanto, el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, destacó que uno de los principales desafíos compartidos por las provincias es avanzar en una reducción de la presión tributaria a partir de una administración responsable de los recursos. “Para bajar impuestos hay que bajar el gasto, y este consejo verifica justamente el cumplimiento de las reglas fiscales que permiten avanzar en ese objetivo”, afirmó.

ministros Economía Federal Entre Ríos
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