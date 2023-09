Marcharán por los humedales en Paraná

"Sin humedales no hay primavera", convoca la Multisectorial de Paraná e invita a movilizarse este jueves 21 de septiembre a las 16 desde el Centro Cívico de la ciudad hasta la Costanera.

"¿Cuanto más tenemos que esperar para que se cumplan las leyes que protegen los bienes naturales y nuestra salud? ¿Por qué todavía no tenemos ley de humedales?", advierten

Los organizadores plantean que sus denuncias "se transformen en acción, porque nuestras resistencias son la semilla para un futuro posible" y cierran: "Por los humedales, por la primavera y por ambientes sanos, ¡luchamos!".

La Ley de Humedales –cuyo título completo es "Presupuestos mínimos para la conservación, uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio argentino"– fue presentada con distintas versiones varias veces en los últimos años en el Congreso Nacional. En tres ocasiones perdió estado parlamentario al no ser tratada por los legisladores.

Su mayor avance fue en noviembre del año pasado, cuando un proyecto de la oposición encabezada por Juntos por el Cambio logró un dictamen de mayoría en comisiones y el proyecto quedó en condiciones de votarse en el recinto. Pero no llegó a esa instancia. El presidente Alberto Fernández no lo incluyó para el período de sesiones extraordinarias del verano y en el actual año parlamentario no fue retomado.

