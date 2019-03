Luego de cinco años, se frenó el crecimiento sostenido de ingresantes a la Uader

En Entre Ríos, ese derecho conquistado, adquirido y defendido, se amplió fuertemente desde 2000, con la creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). La casa de altos estudios provincial tiene unos 23.000 alumnos promedio en su matrícula, y ha ido incrementando el número de ingresantes con el correr de los años como consecuencia de la ampliación de la oferta académica y su presencia territorial en prácticamente toda la provincia.





En este ciclo lectivo que recién se inicia se sumaron a las cuatro facultades de la Uader 7.093 nuevos estudiantes, según se confirmó oficialmente a UNO. La cifra representa una leve disminución en relación a 2018, y quebró una tendencia de cincos años consecutivos de sostenido incremento. De todos modos, la cantidad resulta ser casi el doble de los ingresantes de hace una década.





Hace 11 años a la Uader habían ingresado 4.289 alumnos: un año después, en 2019, fueron 4.312.







En el inicio de la actual década –según los registros de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, a los que accedió UNO– se sumaron a la institución unos 5.385 estudiantes. En 2011 fueron 5.516; un año después se anotaron 5.695 estudiantes para iniciar alguna de las carreras de la Uader. En 2013 se registró el primer quiebre de la tendencia: fueron 5.466 alumnos, solo 229 alumnos menos que un año antes. Pero en 2014 se retomó el crecimiento de ingresantes, con 6.002 alumnos; en 2015 fueron 6.636; 6.720 en 2016; 7.308 nuevos alumnos en 2017, y finalmente en 2018 se habían alcanzado 7.979 nuevos inscriptos.





La Uader tiene un centenar de carreras de grado y pregrado, distribuidas en sedes permanentes ubicadas en las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay, Oro Verde, Chajarí, Basavilbaso, Crespo, Santa Elena, Villaguay, Federación, Gualeguaychú, Concordia, Diamante, La Picada, Gualeguay, Ramírez y La Paz.





La universidad pública argentina, con sus principios de autonomía, gratuidad y acceso irrestricto sigue siendo la herramienta de transformación social más importante en el país. Es el motor para la promoción social de generaciones de jóvenes que de otro modo no podrían acceder a estudios superiores.Si bien no puede ser medido el motivo de quienes no se inscribieron, en ámbitos académicos se observa que esta situación obedece en gran medida a la crisis económica que atraviesa el país, que en algunos casos hace insostenible financiar los costos de materiales bibliográficos o incluso hasta la propia movilidad. Hay que tener en cuenta que a la Uader, según estimaciones oficiales, cerca del 80% de los estudiantes que ingresan cada año son hijos de padres que no tienen estudios universitarios, es decir, en gran medida corresponden a los sectores de bajos recursos o hijos de trabajadores de clase media baja o baja.Del total de 7.093 nuevos estudiantes en la Uader, 3.200 se anotaron en las distintas carreras de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS). Psicología sigue siendo la más elegida en esa institución. En tanto, otros 1.509 alumnos accedieron a alguna tecnicatura o licenciatura en Ciencia y Tecnología, donde Criminalística continúa siendo la opción preferida. Se anotaron 1.260 jóvenes en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS); en sus sedes, la carrera con mayor crecimiento en los últimos años ha sido Enfermería. Y finalmente unas 1.124 personas iniciaron el cursado en carreras de la Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG), donde sobresalen las carreras de Turismo y Marketing.