Fabiana Cian: la entrerriana que desarrolló fiambres sin sodio

La motivación surgió a partir de una experiencia personal. “Cada vez que iba a una reunión o llevaba una picada, alguien me decía: ‘Me encanta, pero no puedo comer’. El problema era siempre el sodio. Entonces me propuse pensar un fiambre saludable”, explicó. A partir de allí, comenzó un camino de exploración junto a un colega de confianza. “Tengo un amigo que es ingeniero, un genio medio loco como digo yo, y empezamos a probar distintas combinaciones de sales que no tuvieran sodio: sal de potasio, de colina, mezclas. Y ahí arrancó todo”, contó.

El proceso técnico exigió validar cada uno de los componentes ante el SENASA, registrar las nuevas sales utilizadas, desarrollar las fórmulas adecuadas y garantizar que los productos resultaran agradables al paladar. “No solo tenían que ser saludables, tenían que estar ricos”, afirmó. Una vez logrado el desarrollo, el producto fue presentado ante la Sociedad Argentina de Cardiología y también en la Feria La Rural. “Hicimos un catering para cardiólogos. No podían creerlo. Les encantó”, relató.

Fabiana Cian ingeniera química 25 Aniversario UNO.mp4

Para Cian, este avance técnico representa algo más que un logro profesional. Es una forma de proyectar otra mirada sobre la industria alimentaria y el potencial productivo de la región. “Me gusta trabajar para desarrollar la Entre Ríos que merecemos. Una provincia con recursos, con gente capaz y con vocación de construir”, expresó.

Su vínculo con la ingeniería comenzó en su adolescencia, aunque el trayecto no fue sencillo. Estudió en el Colegio Nuestra Señora del Huerto y luego ingresó a la Universidad Nacional del Litoral, donde cursó Ingeniería Química. “No fue una carrera fácil. Venía de un bachiller, y entrar al mundo de las ingenierías fue un cambio de cabeza. Pero con el tiempo todo empezó a tener sentido”, recordó. A medida que avanzaba en los estudios y en el trabajo, fue afianzando su identidad profesional. “Me sentí ingeniera después de muchos años, cuando empecé a tener experiencia, cuando pude ver cómo un concepto se transformaba en un producto real. Recién ahí entendí lo que era ser ingeniera”.

Durante su paso por la facultad notó también la escasa presencia femenina en el ámbito científico. “En ese momento había muy pocas mujeres en ingeniería. Y la carrera era muy exigente. Pero fue una gran escuela, porque además era la primera facultad de Ingeniería Química de Latinoamérica”, destacó.

A lo largo de los años, la empresa familiar atravesó distintas crisis. Sin embargo, Fabiana nunca perdió el impulso. “Hubo momentos duros, incluso personales, que fueron como huracanes. Pero siempre traté de enfocarme en el bien hacer. Me sostuve desde la espiritualidad y desde el compromiso. Mis amigas dicen que soy obsesivamente positiva, pero es mi forma de vivir”, sostuvo.

Fabiana Cian.jpg

Una entrerriana todoterreno

Además de su rol en la empresa, preside la organización no gubernamental Entre Ríos Sin Corrupción, desde donde impulsa acciones por una gestión pública transparente. “Creo en una provincia con futuro. Me parece que Entre Ríos tiene todo: clima, tierra, ubicación estratégica, una población abierta y con ganas de hacer. Argentina tiene un plus, y nuestra provincia también”, señaló.

Para ella, pensar productos innovadores desde el interior del país es una decisión que va más allá del negocio. “Apostar por la industria local es apostar por el desarrollo real. Si logramos generar alimentos sanos, con valor agregado, con tecnología, desde aquí, también estamos construyendo una cultura productiva distinta”, aseguró.

El desarrollo de fiambres sin sodio no tiene precedentes en el país ni en el mundo. Así lo verificaron al buscar antecedentes antes de registrar el producto. Hoy, ya cuentan con la aprobación del SENASA y con el interés de instituciones médicas. Además, registraron la innovación y avanzan en su posicionamiento. “Lo próximo será trabajar en la comunicación. Queremos que la gente entienda qué está comiendo. Es saludable, es sabroso, y es hecho acá”, afirmó. Así, Fabiana Cian encarna una historia de esfuerzo, perseverancia e innovación, atravesada por la ciencia, la industria y el compromiso con lo colectivo.