Iván Leffler: "Mi mayor legado no es la empresa, es un buen nombre"

A los 42 años, Leffler habló en primera persona sobre su recorrido, sus raíces, su visión empresarial y su manera de entender la vida. “Cuando me invitaron a este programa con la premisa de hablar un poco de uno, me sorprendieron. Es un desafío, pero también algo interesante, porque creo que a la gente le gusta escuchar cosas lindas”, dijo al comenzar. Leffler nació y creció en una familia trabajadora. Su padre fue comerciante y su madre, maestra. Ambos le inculcaron desde pequeño el valor del esfuerzo, la honestidad y la educación como camino de crecimiento.

“Siempre nos enseñaron a ser responsables, a dar lo mejor. Nos pusieron todas las herramientas que estuvieron a su alcance para que tengamos una buena formación. Esos valores me siguen acompañando”, recordó.

Con apenas 24 años, decidió fundar su propia empresa. Así nació Leffler Dietz Aluminio, una firma especializada en el diseño y fabricación de aberturas, cerramientos y sistemas constructivos que responden a las exigencias de la arquitectura moderna. “Crecí a un ritmo exponencial. Trabajé mucho, aprendí de todo lo que hice, y hoy sigo con las mismas ganas de seguir creciendo”, afirmó.

Experiencia y versatilidad

La empresa, que opera desde Entre Ríos pero atiende proyectos en diferentes regiones del país, se define como un emprendimiento que combina tecnología, experiencia y conocimiento para ofrecer productos de alta prestación, diseño versátil y atención personalizada. “Nos encanta lo que hacemos, por eso hacemos lo mejor”, es uno de los lemas que resumen el espíritu del equipo.

En ese sentido, Leffler remarcó que la calidad de los productos no solo se mide en términos técnicos, sino también en el compromiso humano con cada cliente. “Siempre buscamos que el vínculo sea genuino. Escuchar, asesorar y estar también después de la venta. Porque para nosotros cada proyecto es una oportunidad de seguir aprendiendo y haciendo las cosas bien”.

A lo largo de la entrevista, el empresario hizo hincapié en la importancia del equilibrio entre la vida laboral y la personal. Casado y padre de tres hijos, aseguró que su prioridad es no perder de vista lo esencial. “No quiero dejar de disfrutar a mis padres, ni perder momentos con mi familia. La plata va, la plata viene, los negocios también. Pero la familia no. Cada momento con ellos no tiene desperdicio”, sostuvo.

Al hablar del futuro, Leffler se definió como una persona que busca superarse constantemente. Sin embargo, aclaró que no mide el éxito por lo material. “El mayor legado que quiero dejarles a mis hijos no es la fábrica, ni el dinero ni las propiedades, sino un buen nombre. Dejarles un apellido honrado es una marca de agua. Eso no se borra, eso queda”.

También se permitió una pausa para valorar las amistades verdaderas que cosechó a lo largo de su vida, especialmente en la universidad. “Con los años aprendés a valorar a quienes se quedan, a los que están en los momentos difíciles, a los que te llaman para saber cómo estás. Eso también es parte del patrimonio que uno construye”, afirmó.

Más allá de los números

Finalmente, Leffler compartió una reflexión que resume su mirada sobre lo colectivo: “Como argentinos, tenemos la suerte de ser familieros. Eso es hermoso, es parte de nuestra identidad y no hay que perderlo. En un país con tantas dificultades, el afecto y la familia siguen siendo nuestro mayor capital”. La historia de Iván Leffler, más allá de los números y los logros empresariales, deja entrever el perfil de un emprendedor con raíces profundas, valores inquebrantables y una convicción clara: que el trabajo bien hecho y la honestidad siguen siendo las bases más firmes para construir, crecer y dejar huella.

Su recorrido demuestra que el éxito es también el respeto ganado en los vínculos que perduran y en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Leffler eligió emprender sin perder de vista sus orígenes, apostando a una forma de liderazgo cercana, familiar y comprometida.