Los técnicos de AMET se suman al rechazo y al paro

"Se impuso por una amplísima mayoría la opción de declarar insuficiente el incremento del 5%, rechazando los montos no remunerativos y no bonificables (en negro) por ser distorsivos y no llegar a los jubilados, sin contar a la fecha con una propuesta para recuperar el desfasaje del primer semestre", anunciaron los mandos de AMET.

Docentes de AMET al paro

Según informó la Comisión Directiva, fue facultada por las bases a realizar medidas gremiales dentro del Frente Gremial Salarial Docente junto con AGMER, SADOP y UDA.

"De no haber una propuesta superadora por parte del Gobierno en función de lo demandado por las bases, esta Comisión Directiva utilizará la facultad delegada para realizar medidas de fuerza coincidentes con el Frente Gremial Salarial Docente", indica el comunicado docente.

La propuesta del gobierno provincial consistía en:

para el mes de julio , un incremento del 5 %;

, un para el mes de agosto , un incremento según porcentaje de inflación de julio ;

, un ; una suma fija no remunerativa y no bonificable para trabajadoras/es activas/os de $120.000 a pagar en tres cuotas iguales (julio, agosto y septiembre)

de $120.000 a pagar en tres cuotas iguales (julio, agosto y septiembre) un incremento del haber mínimo a $ 418.000 a partir del mes de julio

