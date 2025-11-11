Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Los hospitales San Martín y San Roque de Paraná realizaron una inédita intervención vascular

El equipo de Hemodinamia del San Martín de Paraná, en coordinación con el Materno Infantil San Roque, practicó una embolización a una paciente pediátrica.

11 de noviembre 2025 · 22:06hs
El equipo de profesionales que realizó la cirugía inédita en Paraná.

El equipo de profesionales que realizó la cirugía inédita en Paraná.

El equipo de Hemodinamia del hospital San Martín de Paraná, en coordinación con el Materno Infantil San Roque, practicó una embolización a una paciente pediátrica con diagnóstico de hemangioma. El procedimiento se realizó con sedación y la joven se recupera en el nosocomio de calle La Paz.

La cirugía que se practicó en Paraná

En una cirugía inédita para la provincia, teniendo en cuenta que antes se recurría a derivaciones a centros de mayor complejidad, los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque de Paraná coordinaron -en un trabajo de meses- la realización de una embolización a una paciente de 14 años. Anteriormente, también fue atendida por el equipo del hospital Centenario de Gualeguaychú, desde donde se facilitaron las imágenes que permitieron planificar la cirugía.

La práctica fue realizada por el cardiólogo intervencionista a cargo del servicio de Hemodinamia del hospital San Martín, Martín Hermida (MP Nº 10.512) y el cirujano vascular Javier Abib (MP Nº 10.953).

Cirugía inédita
El cardiólogo Martín Hermida se refirió al procedimiento realizado en Paraná.

El cardiólogo Martín Hermida se refirió al procedimiento realizado en Paraná.

Hermida explicó que esta fue la primera intervención para tratar un tumor benigno hipervascularizado de más de 20 centímetros, producto de una malformación arteriovenosa, que la paciente tiene desde que nació y se fue desarrollando con el tiempo.

"Ya se habían realizado intentos de extracción por cirugía en la infancia, pero no se pudo. Lo que hicimos fue navegar por dentro de las arterias y embolizar el `nido¿ con materiales específicos que nos permiten bloquear el oxígeno, el retorno venoso y los nutrientes al tumor para su reducción", destacó Hermida.

Con este procedimiento se cumplimentó la etapa más importante que permitió cerrar las arterias más grandes para posibilitar que con el tiempo el tumor se achique. Cabe citar que, por su localización y tamaño, ocasionaba dolores con riesgo de un traumatismo en la zona que generara sangrado o hematoma muy grande.

En una segunda etapa, los profesionales controlarán la evolución de la interrupción del flujo y avanzarán en ocluir aquellas ramas que continúan permeables o se regeneran.

Hermida refirió: "El Ministerio de Salud nos brinda las herramientas para poder hacer este tipo de intervenciones, costosas y delicadas, en pacientes que no tienen ningún tipo de cobertura social. Es un apoyo también que confíen en nosotros".

Luego de ser intervenida, la paciente fue trasladada en ambulancia al Hospital San Roque, con una pediatra, para cursar la internación hasta este miércoles.

Esperanza

"Julia pasó por varias cirugías y ésta es la primera embolización", destacó Diana, su mamá, del procedimiento realizado.

"Somos de Villa Domínguez, localidad cercana a Villaguay, sobrellevamos esto desde que tiene 11 años. Pasó por varias cirugías, pero nunca por una de este tipo. Recorrimos casi toda la provincia hasta llegar al hospital Víctor Vilela, de Rosario; allí, mediante un estudio, se sugirió la embolización que finalmente le realizaron este martes en el hospital San Martín, de Paraná", recordó.

Y, a manera de mensaje señaló: "Ojalá se pueda seguir haciendo este tipo de procedimientos a quienes lo necesiten, porque es muy importante para la provincia".

