Llevaron al CGE el reclamo por diplomaturas pagas que otorgan más puntos que títulos de grado

Docentes entrerrianos siguen manifestando su preocupación por el actual sistema de puntajes para concursos en los diferentes niveles y un reclamo llegó al Consejo General de Educación (CGE) para que revise la normativa vigente. La demanda fue expuesta días atrás por dos docentes de La Paz. Ahora, UNO supo que en una docente de Concordia abrió un reclamo formal ante el Jurado de Concursos. El planteo fue presentado mediante tres notas formales: dos dirigidas al Jurado de Concursos y una al representante gremial de Agmer en ese ámbito.

La primera presentación fue elevada el 14 de agosto de 2025 y reiterada el 17 de noviembre del mismo año. Más recientemente, el 6 de marzo, se envió una nueva nota al representante docente en el Jurado de Concurso de Nivel Superior. El eje del reclamo apunta a la revisión de la Resolución N°1500/22 del CGE, particularmente en su artículo 2, incisos “b” y “c”, que establecen el puntaje para la formación docente. La docente impulsora del planteo —cuya identidad se mantiene en reserva— advierte sobre desigualdades en la valoración de antecedentes. Señala que hay una mercantilización en la formación docente, ya hay casos donde se otorgan más puntos a diplomaturas o capacitaciones que a títulos de grado.

En su primera nota, la educadora expresó: "De mi consideración veo la necesidad de solicitar lo siguiente: se revea la Resolución N°1500/22 CGE, en su artículo 2 en sus incisos “b y c”, debido a que en los mismos establecen el puntaje para cada instancia de Formación Docente Continua. Es aquí la solicitud, debido a que actualmente el inciso “c” responde al mercantilismo del momento que se está ofertando en el ámbito educativo por el ofrecimiento de “paquetes” de diplomaturas, capacitaciones y actualizaciones, en un tiempo muy reducido y sin límites para su acreditación en el SAGE. Siendo no equitativa la formación para el Nivel Superior con Títulos con planes de estudio que cuentan con; dos (2), tres (3) y cuatro (4) años de formación, los que alcanzan una validez de; 2; 3 o 4 puntos según los años de duración del plan de estudio, dicho puntaje impacta en la Evaluación de Antecedentes Docentes".

En el mismo documento profundizó su cuestionamiento sobre la diferencia entre trayectorias formales y cursos breves: "Por otro lado, se encuentran las Formaciones Continúas Docentes que se ofrecen en un tiempo récord y reducido en el mercado, no mayor a un mes para realizar tres Diplomaturas, Capacitaciones o Actualizaciones, las mismas se acceden a comprar paquetes que luego de transitarlas sin tener límites impactan en la Evaluación de Antecedentes de Formación Docente y Desarrollo Profesional en el Nivel Superior con un puntaje de 5 (cinco), 4 (cuatro) y 3 (tres) puntos, por lo que antes de culminar un paquete se puede acceder a otro paquete, así llegando a tener hasta cuatro o cinco paquetes en el año, o más, quedando en total estado de vulnerabilidad las titulaciones de formación docente que implican planes de estudios para el Nivel Superior mayores a dos años".

Puntaje docente

Preocupación

Asimismo, advirtió sobre el impacto en la carrera docente y el acceso a cargos: "La preocupación reside en quienes nos estamos formando para el Nivel Superior y transitamos Licenciaturas, Maestrías, Doctorados que llevan un tiempo prudencial y responden a planes de estudios, se les otorgan un puntaje menor a las formaciones mencionadas anteriormente que se accede a su realización en tiempos récord. Otra de las preocupaciones que se mantienen, es el puntaje mínimo que se otorga por año de antigüedad en el Nivel Superior, por lo que un docente novel está sobre un docente que ya tiene una trayectoria en el Nivel Superior y que accede con Diplomaturas y sin antigüedad a las horas cátedras en los concursos docentes".

También planteó la necesidad de mayores requisitos de pertinencia para concursar: "También, se solicita que se pueda rever que, para acceder a concursar horas en el Nivel Superior se cuente con título de grado o titulación para el mismo, según el perfil que lo requiera. Y que, la Especialización con la que se concursa tenga vinculación directa con el espacio al que se desea acceder. Debido a que actualmente todo título se toma como Especialización, sin ser pertinente al espacio curricular en el cual se concursa".

Y ejemplificó: "A modo hipotético de ejemplo: si se concursan horas curriculares de Historia en la Educación Argentina se debería contar en las Actualizaciones Docente con una Especialización en Historia Argentina, o en Procesos Históricos, etc. Por dicho motivo que se expresa anteriormente, es que espero una respuesta favorable a esta situación, ya que deseo sea una formación de calidad para el Nivel Superior, sin perjudicar mi actuación en el Nivel".

Respuesta y más pedidos

Como respuesta inicial, desde el organismo se indicó que la Resolución N°1500/22 fue redactada en el marco de la comisión negociadora de la paritaria de condiciones laborales y firmada el 12 de abril de 2022. Y que las diplomaturas están avaladas a nivel nacional ya que se encuentran en el Sistema Informático de Diplomas y Certificaciones (SIDCer). Sin embargo, la docente reiteró el planteo en noviembre, insistiendo en la necesidad de revisar la normativa a la luz de sus efectos actuales: "Por lo cual, entiendo que, luego de sancionar una normativa, y vivenciar el mercantilismo que se desarrolla en base a dicha normativa concursal, considero debería revisarse para velar por la calidad educativa del nivel superior a nivel provincial, no solo jurisdiccional."

También remarcó su preocupación por el impacto en la calidad educativa: "No sólo es mi deber ético, moral sino también profesional, insistir en la calidad y la formación de los futuros docentes ya que, este abuso mercantilista que se realiza sobre las bases que ofrece la resolución N° 1500/22 incide directamente en el aula, y esto se debe a la formación continua".

En ese sentido, citó normativa vigente para fundamentar su pedido de revisión: "Considero, que según la Ley N° 9595/04, donde se expresa la regulación de concursos públicos para titularización, interinatos y suplencias, en su artículo 3º. El Jurado de Concursos es el Órgano no solo de aplicación sino de interpretación de la legislación referida a Concursos. Todos los casos de dudas y/o no previstos en esta Ley serán sometidos al dictamen del Jurado de Concursos y resueltos por el Consejo General de Educación. Como así también, se plasma en la Ley 9605/05, donde se modifican, derogan o amplían artículos o incisos que son necesarios para la calidad del sistema educativo".

Finalmente, en su presentación más reciente, advirtió que las modificaciones introducidas no resuelven el problema de fondo: "A pesar, de que rige la Resolución N° 708/25 CGE la cual pone un tope de 2 (dos) diplomaturas por año, las mismas son del mismo tenor que mencioné en la primera y segunda nota anterior a ésta, se aprueban en 10 (diez) minutos de manera grupal donde con tan sólo pagar un paquete se tiene asegurado 5 puntos por diplomatura. En cambio, una “formación de grado” no supera o alcanza ese puntaje en años de estudio. El mercantilismo ofrece paquetes de “capacitaciones, actualizaciones y diplomaturas”. Mi preocupación sigue estando debido a que sólo se reduce la “cantidad” de Diplomaturas para acreditar al Sistema SAGE por año, pero no se revisa el puntaje de manera inequitativa en cuanto a las formaciones que presentan planes de estudio. Quedando en total estado de vulnerabilidad las titulaciones de formación docente que implican planes de estudios para el Nivel Superior mayores a dos años".

La docente cerró su planteo solicitando una instancia de diálogo: "Espero que en este marco de mi inquietud y la de todos mis colegas que están preocupados por lo que sucede y convivimos en el nivel superior, se brinde con voluntad en el marco técnico la revisión de la normativa Resolución N°1500/22 CGE. Y luego se convoque a paritaria para analizar, discutir y reformar esta normativa que recae sobre la calidad de la formación en el nivel superior".