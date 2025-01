Telefonía celular: ¿Cuáles son las aplicaciones más invasivas?

Las aplicaciones más invasivas

El uso de aplicaciones móviles ha crecido exponencialmente en los últimos años. En 2024, se descargaron 257 mil millones de apps en todo el mundo, un aumento significativo respecto a los 141 mil millones en 2016, publicó Infobae.

Sin embargo, muchas de estas aplicaciones obtienen ganancias no solo a través de sus servicios, sino vendiendo o compartiendo información personal con anunciantes y otros terceros.

Las apps pueden justificar la recolección de datos por distintas razones. Según el informe, las principales razones para recopilar información son:

* Publicidad de terceros: compartir datos con anunciantes externos para mostrar publicidad personalizada.

* Publicidad o marketing del desarrollador: usar los datos para mostrar anuncios dentro de la misma app.

* Análisis y métricas: evaluar el comportamiento de los usuarios dentro de la aplicación.

* Personalización del producto: adaptar la app según las preferencias del usuario.

* Funcionalidad de la aplicación: usar los datos para mejorar el rendimiento y evitar fallos.

El problema surge cuando estas aplicaciones toman más información de la necesaria, sin que los usuarios sean plenamente conscientes de qué datos están entregando y con qué propósito se utilizan.

El estudio analizó las políticas de privacidad y los términos y condiciones de las apps más populares para determinar cuáles recolectan y comparten más datos personales. Entre los hallazgos se encontró que varias redes sociales, plataformas de negocios y servicios de entretenimiento encabezan la lista.

En el primer puesto del ranking están las aplicaciones de Meta, que incluyen Facebook, Messenger, Instagram y Threads. Estas plataformas comparten el 68.6% de la información personal de sus usuarios con terceros, especialmente para publicidad segmentada.

Además, recopilan un 91.4 de los datos para mejorar la funcionalidad de la app y un 85.7% para análisis y métricas. Esto significa que casi siete de cada diez datos que ingresamos en estas apps pueden ser utilizados por otras empresas.

LinkedIn, la red social enfocada en el ámbito laboral, ocupa el segundo puesto. Esta app recoge el 74.3% de los datos para el funcionamiento de la plataforma y el 68.6% para análisis. Además, el 37.1% de la información personal de los usuarios es compartida con terceros, lo que incluye ubicaciones aproximadas y listas de contactos.

En el tercer lugar aparece Amazon, con un 68.6% de los datos recolectados para el funcionamiento de su tienda en línea. A diferencia de otras apps en la lista, Amazon comparte solo un 5.7% de la información con terceros.

Redes sociales estafas virtuales celular.jpg

Las aplicaciones de negocios más invasivas

En el ámbito de las apps de negocios, LinkedIn vuelve a encabezar la lista, seguida de Gmail y WhatsApp Business. Estas últimas utilizan el 57.1% de la información de los usuarios para el funcionamiento de la app, lo que incluye almacenamiento de correos electrónicos y mensajes. Sin embargo, Gmail solo comparte el 8.6% de la información con terceros, y WhatsApp Business un 5.7%, cifras relativamente bajas en comparación con las redes sociales de Meta.

Las de entretenimiento

Entre las plataformas de entretenimiento, YouTube lidera el ranking. La app de videos de Google usa el 65.7% de los datos de sus usuarios para mejorar el funcionamiento de la aplicación, además de compartir un 31.4% de la información con terceros.

Le sigue Amazon Prime Video, que usa el 40% de los datos para otros fines y el 42% para análisis. Sin embargo, solo el 8.6% de la información es compartida con terceros. En tercer lugar está Spotify, con un 57.1% de datos utilizados para la funcionalidad de la app y un 28.6% para personalización de productos.

Las aplicaciones de juegos más invasivas

Curiosamente, las aplicaciones de juegos resultaron ser menos invasivas en comparación con otras categorías. Roblox y Monopoly Go no comparten ningún dato personal con terceros, mientras que Candy Crush Saga es la única de la lista que cede un 8.6% de los datos a empresas externas, incluyendo identificadores de dispositivos y datos publicitarios.

Las aplicaciones de citas más invasivas

Para quienes buscan el amor en línea, las aplicaciones de citas requieren una gran cantidad de datos personales. Bumble es la más invasiva, con un 51.4% de la información usada para el funcionamiento de la app y un 31.4% para personalización de productos. Tinder, en segundo lugar, es la que más datos comparte con terceros (5.7%), mientras que Hinge resulta ser la menos invasiva, sin compartir información con empresas externas.

Cómo proteger tu información

Leer las políticas de privacidad antes de descargar una app para conocer qué datos recopila y con qué propósito. Usar las versiones web en lugar de las apps, ya que muchas plataformas recopilan menos información cuando se accede desde un navegador.

Revisar los permisos de cada app en el teléfono y desactivar aquellos que no sean necesarios. Eliminar aplicaciones no utilizadas, ya que muchas siguen recopilando datos, aunque no se usen activamente.

Utilizar servicios de mensajería con cifrado de extremo a extremo, como Signal o Telegram. La recopilación de datos es una realidad en el mundo digital, pero los usuarios tienen el poder de decidir cuánta información están dispuestos a compartir y con quién.