Ley Ómnibus: "La amenaza y la extorsión no son el camino", expresó Bordet

Luego de caerse la sesión de la Cámara de Diputados en la que se debatía el paquete de reformas y el proyecto de la denominada Ley Ómnibus , el ex gobernador y ahora diputado nacional Gustavo Bordet, puso de relieve que desde el bloque Unión por la Patria “hemos sido coherentes con nuestra posición y la dejamos en claro en la votación en general y en particular de una iniciativa que sólo puede generar más empobrecimiento en medio de este brutal ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

“Desde el espacio político que representamos sostuvimos que esta ley vulnera derechos esenciales e instala una suerte de disciplinamiento fiscal a las provincias que castiga a la ciudadanía, no a sus gobernantes”, aseveró este martes el diputado nacional Gustavo Bordet.

A través de sus redes sociales, Bordet sostuvo: “Siempre he defendido el diálogo y el consenso como herramientas de la democracia. Lo que sucedió hoy no fue la derrota del oficialismo ni la victoria de la oposición. En todo caso, quedó claro que la amenaza y la extorsión no son el camino para salir adelante”.