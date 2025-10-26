Uno Entre Rios | El País | José Luis Espert

José Luis Espert votó y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura

“Quería hacer un aporte”, dijo escuetamente José Luis Espert al llegar a la escuela de San Isidro donde emitió su sufragio.

26 de octubre 2025 · 16:24hs
José Luis Espert emitiendo su voto.

José Luis Espert emitiendo su voto.

El diputado nacional en uso de licencia y excandidato de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, se presentó a votar en una escuela de Beccar, San Isidro. Fue su primera aparición pública tras haber renunciado a su candidatura.

El polémico economista tomó esta decisión por el escándalo que lo vincula a aportes para campaña electoral sin declarar por parte de empresario Federico “Fred” Machado, a la espera de la extradición a Estados Unido sospechado de narcotráfico y estafa.

Dos diputados pidieron apartar a Lorena villaverde de Cámara de Diputados y la renuncia a la candidatura como diputada por Río Negro de La Liberad Avanza 

Narcotráfico: piden excluir a Lorena Villaverde de la Cámara de Diputados

fred machado al gobierno: si hablo, se cae el pais

Fred Machado al Gobierno: "Si hablo, se cae el país"

Espert llegó al Colegio de la Santa Cruz y habló brevemente con la prensa apostada sobre la calle Pedro de Mendoza. “Vengo con mucha tranquilidad, no tengo nada más que decir”, comentó al llegar, antes de pasar al aula donde funcionaba la mesa 0167 asignada para su voto.

“Es un día muy bueno para la democracia, cada vez que se vota se ratifica la democracia, lo cual es una excelente noticia”, comentó al salir casi en voz baja, y repitió que estaba “con mucha tranquilidad”.

El exdiputado no quiso hablar demasiado. Se lo veía con un semblante muy distinto al que solía ostentar públicamente. Si antes de su renuncia Espert aparecía como un hombre que hablaba alto, con cierta suficiencia y frases grandilocuentes, en su primera aparición pública en semanas, el libertario tuvo otro tono en la puerta del Colegio de la Santa Cruz.

Luego de votar, se quedó en la puerta del establecimiento a la espera de su esposa, que también sufragó en el mismo colegio. Al salir ella, juntos se subieron a su auto y se fueron.

“No voy a dar ninguna declaración más. Yo siempre me consideré un ciudadano común, normal, que quería hacer un aporte a la política”, fue lo último Espert, antes de partir.

Se trataron de las primeras declaraciones de José Luis Espert tras haber renunciado a su candidatura tres semanas atrás. Sin embargo, el economista vivió la particular situación de marcar su selección en una Boleta Única de Papel que tiene impreso su rostro.

“A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”, escribió Espert el pasado 8 de octubre al comunicar su renuncia con un posteo en la red social X.

La investigación a José Luis Espert

Espert está investigado por la Justicia. El fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez lo investiga por una transferencia de USD 200 mil hecha en febrero de 2020 a su cuenta por Fred Machado, quien espera en una celda argentina la extradición a Estados Unidos, donde se lo juzgará por los delitos de narcotráfico, estafa y lavado de activos.

Tras una denuncia de Juan Grabois, la Justicia busca determinar si la transferencia fue para lavar dinero producto del narcotráfico, en un contexto donde Espert recibía dinero para la campaña de este empresario de Viedma radicado en su momento en Estados Unidos.

José Luis Espert San Isidro candidatura Elecciones 2025
Noticias relacionadas
Mirtha Legrand ejerciendo su derecho cívico.

Elecciones 2025: Mirtha Legrand fue a votar y la recibieron con aplausos

Fabricio Mesquida emitiendo su voto.

Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas

Elecciones 2025: pasadas las 17 ya votó el 58,5% del padrón nacional.

Al cierre de los comicios, la participación alcanza casi el 60% del padrón nacional

Sergio Massa votó en Tigre y destacó la alta participación electoral.

Sergio Massa votó en Tigre y destacó la alta participación electoral

Ver comentarios

Lo último

Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas

Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Ultimo Momento
Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas

Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

José Luis Espert votó y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura

José Luis Espert votó y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura

Al cierre de los comicios, la participación alcanza casi el 60% del padrón nacional

Al cierre de los comicios, la participación alcanza casi el 60% del padrón nacional

Policiales
Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Ovación
Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

La provincia
La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

La democracia se construye entre todos, dijo Rosario Romero

"La democracia se construye entre todos", dijo Rosario Romero

Stratta: Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027

Stratta: "Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027"

Alicia Fregonese: Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia

Alicia Fregonese: "Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia"

Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Dejanos tu comentario