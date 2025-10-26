Elecciones 2025: a una hora del cierre de los comicios, la participación alcanzó el 58,5 del padrón nacional La votación cerrará a las 18 y se espera que para las 21 se conozcan los primeros resultados de las Elecciones. Buen funcionamiento de la Boleta Única de Papel. 26 de octubre 2025 · 15:38hs

La Dirección Nacional Electoral (DNE) informó que, pasadas las 17 de este domingo, ya votó el 58,5% del padrón nacional, en el marco de las elecciones legislativas 2025, donde más de 36 millones de argentinos están habilitados para sufragar y renovar parte del Congreso de la Nación.

A falta de una hora para el cierre de los comicios, ya votaron los principales dirigentes de todas las fuerzas.

Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas Sergio Massa votó en Tigre y destacó la alta participación electoral

Las autoridades electorales informaron que la jornada se desarrolla con normalidad en todo el país, con todas las mesas habilitadas y sin incidentes relevantes. Además, destacaron el buen funcionamiento del sistema de Boleta Única de Papel, que por primera vez se implementa a nivel nacional, agilizando el proceso y reduciendo las demoras.