Las medidas económicas impactan con subas en precios en almacenes y super

No han pasado más de 72 horas de los anuncios de las nuevas medidas económicas dispuestas por el gobierno nacional, que han provocado algunas reacciones negativas en almacenes y super de Paraná y la región. Las listas de precios vienen con importantes subas en todos los productos.

"Estamos preocupados porque las medidas pueden traer algunos corrimientos de precios. Nos van informando y estamos a la espera", señaló Sergio López, presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario. En diálogo con LT8 aseguró que la industria "les comenta que productos como los lácteos van a tener un repunte importante por esta cuestión".

El referente de los supermercadistas locales indicó que los índices de inflación que ellos manejan están por encima que la cifra que difunde el Indec y estimó que en los últimos meses ronda entre un 8% y un 10%. "Nosotros medimos lo que realmente sucede en las góndolas", sostuvo y analizó que "el aumento es significativo y sostenido" y se suma a fuerte caída del consumo.

Por último, López se refirió a la caída del consumo. Aseguró que está entre un 3% y un 4% mensual. Una de las estrategias que adoptaron hace tiempo las marcas es disminuir el tamaño de los productos. "Nos encontramos con paquetes de galletitas que cada vez traen menos en el envoltorio. Es a lo que nosotros le llamamos aumento encubierto", ejemplificó.

El salario mínimo de junio, antes de la última actualización, fue de $87.987, lo que representó menos del 38% de la Canasta Básica Total (que define la línea de pobreza) y solo el 84% de la Canasta Básica Alimentaria (que define la línea de indigencia) para una "familia tipo". Esto significa que, en junio, una familia integrada por dos adultos y dos niños necesitó más de dos salarios mínimos y medio para cubrir la canasta y no estar por debajo de la línea de pobreza.

En tanto, este jueves a la tarde, el referente del Centro de Almaceneros de Paraná Mario Sarli confirmó a UNO que en las últimas horas la principal empresa láctea del país "nos informó que todos los precios de los productos subirán un 12%. Estamos hablando de alimentos de primera necesidad, como la leche, yogurt, quesos, cremas y sus derivados", alertó el comerciante.

En esa línea, también hizo notar que "los proveedores de otras empresas nacionales, desde hace dos días nos vienen subiendo las listas de precios en todos los productos".

Enumeró dentro de las subas recientes: "Este jueves la principal empresa de bebidas cola del país, notificó que los productos subirían un 10%".

Sarli, aclaró que esta reacción no solo se dio por la medidas económicas anunciadas por el ministro Sergio Massa, sino que previo al paquete de resoluciones, "ya venían aumentando horas antes productos primarios y necesarios en las góndolas, tales como el arroz un 15%. De esa manera el kilo no se puede vender no menos de 850 o 900 pesos".

En esta escalada de precios, tambien acompañaron la suba inflacionaria "los productos de las empresas que venden harinas y sus derivados, y los fideos y hasta el propio pan, ya se ajuntaron un 10%".

También recordó que fue notorio como aumentaron los vinos y las bebidas con porcentajes de entre el 10 y 30%.

Salir comentó que "el panorama no es mejor para las próximas horas, porque nuestros referentes almaceneros a nivel nacional confirmaron subas parejas en todos los rubros y productos que llegan al 12%".

"Como si esto fuera poco, ahora se anuncia que para la semana entrante también aumentará el precio de la carne, por lo que por todas estas cuestiones, la inflación tenderá a subir, por más que se diga lo contrario", reflexionó el histórico referente del Centro de Almaceneros de Paraná.