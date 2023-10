Las fiestas de recepción impulsan la demanda de modistas

Así lo confirmó a UNO Patricia Demutto de Beccaria, quien desde hace tres décadas se dedica a la costura, y afirmó: “La gente ya empieza a consultar en julio o agosto. El tema con el que nos encontramos este año es que en ese momento todavía no se les podía dar ningún precio por la mano de obra, pero les sugería que fueran comprando la tela, porque si había otra devaluación los precios iban a cambiar. Así que muchas optaron por comprar con tarjeta y ya tienen el género que quieren”.

Si bien hay más casas de alquiler de vestidos, aseguró que mucha gente prefiere hacerse su propio vestido para una ocasión tan especial y comentó: “Siempre hay gente a la que le gusta la ropa a medida, o recurren a una modista porque lo que consiguen no es lo que quieren. A veces no hay tanta diferencia de precios entre una cosa y la otra, y si se gasta un poquito más es porque vale la pena, porque uno compra la tela que le gusta, encarga el modelo que quiere, se lo prueba y se hacen los arreglos y retoques que hagan falta. Por ahí alquilar o comprar un vestido ya terminado no es lo que la gente busca”.

Acerca de los costos de la mano de obra, refirió: “En mi caso tomé una decisión de cobrarlo de acuerdo al modelo, y más o menos como el año pasado, porque prefiero no cobrarlo demasiado y tener trabajo, ya que sé que la situación está difícil para muchos, y nos ponemos de acuerdo con los precios”.

Lo ideal es llegar hasta el taller de costura por lo menos dos meses antes para poder asesorarse bien sobre los modelos que se pueden confeccionar.

Preferencias

Sobre los diseños que suelen solicitar las futuras egresadas, Patricia comentó: “Dentro de lo que más piden, algunas que pueden comprar algo un poquito mejor, buscar combinar algunas piedras con algo bordado. Hoy una tela bordada se puede conseguir algo en 20.000 pesos el metro, pero algo bueno está desde los 50.000 pesos hasta más de 100.000 pesos. Yo trabajo más con sederías de Santa Fe, porque hay más variedad y mejor atención, y en general las telas bordadas que hay son nacionales. Y en Paraná abrió ahora un local en Almirante Brown y las chicas empezaron con poquito, pero ahora traen de todo y cuando les pedimos algo tratan de conseguirlo. Atienden muy bien, que eso es importante en el rubro, porque quien quiere un vestido hecho a medida también tiene que saber qué tela es la que le va mejor para el modelo que busca”.

Acerca de las tendencias que la moda impone este año y las preferencias de las chicas que van a lucir su vestido de fiesta, Patricia de Beccaria comentó: “Para las recepciones volvimos a los vestidos largos. Hay un modelo que es muy elegido, que es ceñido al cuerpo y con un importante tajo en uno de sus costados”.

Fiestas de recepción.jpg Fiestas de recepción impulsan la demanda de modistas y en sederías

También mencionó que es la misma tendencia para las fiestas de 15 años e incluso también para los casamientos, donde ahora se impuso la costumbre de que un grupo de amigas acompañen a la protagonista del festejo con un conjunto de atuendos similares entre ellas: “Es algo que nos genera mucho trabajo a las modistas, por suerte. Desde que se implementó esa costumbre nos encargan seis o siete vestiditos sencillos, todos iguales, del mismo color y modelo. En mi caso estoy haciendo ahora vestidos para las acompañantes de una novia”.

Sobre los géneros que más se usan, señaló: “Particularmente estoy utilizando un satén elastizado, más en todo lo que he hecho ahora. Y después está el crepe marroquí, también que se usa mucho, que están de 4.000 a 5.000 pesos el metro. Como para un vestido largo sencillo, se necesita alrededor de 1,5 metros, siempre de acuerdo al modelo, de acuerdo al modelo”.

En una de las sederías de la zona céntrica de Paraná coincidieron en que en esta época crece la demanda. Dalma, quien atiende al público, refirió a UNO: “Son muchísimas las consultas. La gente está averiguando y comprando telas para los vestidos de recepción. Por ahí preguntan mucho los precios. Lo que más se está vendiendo ahora es el satén, o el raso elastizado, que son telas básicas para hacer un vestido. El metro de satén por ejemplo, cuesta 5.400 pesos, de ahí en adelante”.

“Por ahí hay gente que busca alquilar el vestido, pero por los precios termina siendo casi lo mismo hacerse uno a medida y como una lo prefiera. Se eligen telas tanto colores claros como oscuros, eso depende del color de la piel y otras particularidades. Por ahí nos piden asesoramiento sobre eso”, subrayó.

La vendedora coincidió en que los vestidos largos son los que más se usan este año para las recepciones y otros tipos de fiestas, como casamientos y cumpleaños de 15, que también se empiezan a incrementar en esta temporada. Acerca de cuánta tela se precisa en esos casos, aclaró: “Eso, depende, porque si se trata de un vestido que es al cuerpo por lo general en un vestido largo se necesitan dos metros. Y después tenés vestidos más amplios, donde se necesitan más, quizás tres metros”.

Por último, indicó que “hay gente que busca lo sencillo y económico, y hay personas que busca algo más elaborado”, y precisó: “En ese caso hay telas bordadas que arrancan desde los 22.900 pesos el metro en adelante: tenés telas de 70.000, de 90.000, de 100.000 pesos. Nosotros trabajamos telas importadas. Por ahí lo que nos ha pasado es que hemos tenido faltantes con los problemas de las importaciones”.