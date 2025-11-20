Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

Se cumplieron 40 años de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional de Concordia y lo celebraron docentes, estudiantes y graduados.

20 de noviembre 2025 · 10:28hs
UTN. La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

UTN. La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concordia celebró su 40º aniversario en un encuentro institucional que reunió a toda la comunidad tecnológica, para rendir homenaje al camino recorrido. Con un acto, demostraron cómo el paso del tiempo hizo su trabajo para el crecimiento académico.

Aniversario

Cuatro décadas después de aquella decisión histórica que impulsó la creación del Anexo Concordia, la Facultad reconoce el esfuerzo y la visión de quienes hicieron posible su desarrollo y permanencia en la Ciudad. En el Acto se puso de relieve el crecimiento sostenido de la institución desde sus orígenes en los años ’80, cuando estudiantes, familias y docentes impulsaron la llegada de la UTN a Concordia. Con el paso del tiempo, el proyecto académico se fortaleció: primero como Subregional, luego como Unidad Académica, hasta alcanzar la categoría de Facultad Regional en 2005. Ese logro fue producto de una comunidad que, aun frente a recursos limitados y desafíos constantes, mantuvo firme la convicción de construir una casa de altos estudios para toda la región.

Concordia: cae a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal.

Concordia: sale a la luz una red ligada a ciudadanos colombianos y al préstamo ilegal

concordia: un hombre fallecio tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

Concordia: un hombre falleció tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

LEER MÁS: Un estudiante de la UTN Concordia logró el mejor promedio de toda Argentina

El Ing. José Jorge Penco, Decano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concordia, destacó especialmente a quienes sentaron las bases de la institución: “Los pioneros, como los llamamos con profundo respeto, fueron los creadores de todo lo que hoy vemos. Con sacrificio, trabajo y dedicación plantaron la piedra fundamental para que esta Facultad exista”. En su repaso histórico, recordó la incorporación de nuevas carreras como la Licenciatura en Administración Rural, el proceso de regionalización logrado en 2005 y los desafíos edilicios que se superaron a lo largo del tiempo: “Se daba clase en aulas precarias, pero así y todo se avanzó. Paso a paso, muy despacio, pero con mucha voluntad, la Facultad fue creciendo”. Penco también llamó a las y los estudiantes a valorar lo alcanzado y expresó su agradecimiento al personal docente y no docente: “Hoy tenemos una Facultad que se ganó su espacio en la ciudad; UTN Concordia es parte viva de la comunidad”.

Instituciones que forman

Por su parte, el Rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Ing. Rubén Soro, acompañó el acto y puso en valor el crecimiento institucional de la Facultad Regional Concordia. “Fortalecer las instituciones, ir creciendo, es lo importante: las personas pasamos, pero las instituciones quedan”, expresó. También hizo referencia al rol social de la educación pública en la actualidad: “En estos momentos tan difíciles para el sistema universitario, tenemos que resistir, permanecer y formar, para que nuestros pibes y nuestras pibas accedan al sueño de un título”. Soro destacó el compromiso estudiantil y la esencia inclusiva de la UTN desde sus orígenes: “El conocimiento es la herramienta más poderosa que puede tener cualquier ser humano; tenemos que democratizar ese conocimiento, para mantener el sentido inclusivo que siempre nos ha caracterizado”. Finalmente, subrayó que la Universidad trabaja en fortalecer sus ejes estratégicos —academia, extensión e investigación— para sostener y proyectar la calidad académica en todo el país.

Durante la ceremonia se llevaron adelante una serie de reconocimientos destinados a destacar a quienes, con su trabajo y compromiso, contribuyeron a construir la identidad de la UTN Concordia. Se recordó a las primeras autoridades de la institución, Ing. José Florencio «Pepe» Bourrén y al primer Director electo, Ing. Oscar Gerard, así como también a los pioneros y a la Comisión de Apoyo que acompañó los inicios del proyecto. Como homenaje a quienes ya no están, se descubrió una placa conmemorativa que designa con el nombre del Ing. Carlos Humberto Blanc al Laboratorio de Ciencias Básicas.

Acto con reconocimiento

También se entregaron reconocimientos a los pioneros, así como también a docentes y nodocentes que han pasado por estos años y se han destacado por su compromiso con el crecimiento de la institución: Lic. Graciela Elena Gay, Prof. Jorge Daniel Sota, Ing. Pedro Casal, Ing. Eduardo Zamanillo, Ing. Luis Neira, Ing. Pablo Daniel Durán, Ing. Fernando Marull, Ing. Pablo O. Quantin, Mg. Federico Larocca, Dr. Carlos Chezzi, Ing. Raúl Bobillo, Luisa Backus, Prof. Guillermo Agostini y al Ing. Jorge Penco.

El Acto concluyó con un profundo sentimiento de orgullo y pertenencia, celebrando no solo estos 40 años de historia, sino también el compromiso que permitió a la UTN crecer y consolidarse como una institución formadora de profesionales al servicio del desarrollo regional. La Facultad Regional Concordia de la UTN reafirma así su misión de garantizar una educación inclusiva, pública y de calidad, impulsando el conocimiento, la investigación y la vinculación con la sociedad.

Concordia Universidad Universidad Tecnológica Nacional (UTN) UTN aniversario
Noticias relacionadas
Informaron que para conservar los beneficios locales es necesario realizar la actualización.

Destacan los beneficios del "Boleto Concordiense" en la SUBE

El séptimo hijo entrerriano que Milei reconoció como ahijado presidencial.

El séptimo hijo entrerriano que Milei reconoció como ahijado presidencial

   

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

El Castillo San Carlos, un lugar con historias para contar.

El Castillo de San Carlos, el emblema de Concordia que enamora a muchos

Ver comentarios

Lo último

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan Te amé mucho, muy en Boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Ultimo Momento
Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan Te amé mucho, muy en Boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

Policiales
Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Ovación
FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

La provincia
Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

Frigerio estará en el debate federal del CFI con Kicillof y otros gobernadores

Frigerio estará en el debate federal del CFI con Kicillof y otros gobernadores

Dejanos tu comentario