La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concordia celebró su 40º aniversario en un encuentro institucional que reunió a toda la comunidad tecnológica, para rendir homenaje al camino recorrido. Con un acto, demostraron cómo el paso del tiempo hizo su trabajo para el crecimiento académico.

Cuatro décadas después de aquella decisión histórica que impulsó la creación del Anexo Concordia, la Facultad reconoce el esfuerzo y la visión de quienes hicieron posible su desarrollo y permanencia en la Ciudad. En el Acto se puso de relieve el crecimiento sostenido de la institución desde sus orígenes en los años ’80, cuando estudiantes, familias y docentes impulsaron la llegada de la UTN a Concordia. Con el paso del tiempo, el proyecto académico se fortaleció: primero como Subregional, luego como Unidad Académica, hasta alcanzar la categoría de Facultad Regional en 2005. Ese logro fue producto de una comunidad que, aun frente a recursos limitados y desafíos constantes, mantuvo firme la convicción de construir una casa de altos estudios para toda la región.

El Ing. José Jorge Penco, Decano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concordia, destacó especialmente a quienes sentaron las bases de la institución: “Los pioneros, como los llamamos con profundo respeto, fueron los creadores de todo lo que hoy vemos. Con sacrificio, trabajo y dedicación plantaron la piedra fundamental para que esta Facultad exista”. En su repaso histórico, recordó la incorporación de nuevas carreras como la Licenciatura en Administración Rural, el proceso de regionalización logrado en 2005 y los desafíos edilicios que se superaron a lo largo del tiempo: “Se daba clase en aulas precarias, pero así y todo se avanzó. Paso a paso, muy despacio, pero con mucha voluntad, la Facultad fue creciendo”. Penco también llamó a las y los estudiantes a valorar lo alcanzado y expresó su agradecimiento al personal docente y no docente: “Hoy tenemos una Facultad que se ganó su espacio en la ciudad; UTN Concordia es parte viva de la comunidad”.

Instituciones que forman

Por su parte, el Rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Ing. Rubén Soro, acompañó el acto y puso en valor el crecimiento institucional de la Facultad Regional Concordia. “Fortalecer las instituciones, ir creciendo, es lo importante: las personas pasamos, pero las instituciones quedan”, expresó. También hizo referencia al rol social de la educación pública en la actualidad: “En estos momentos tan difíciles para el sistema universitario, tenemos que resistir, permanecer y formar, para que nuestros pibes y nuestras pibas accedan al sueño de un título”. Soro destacó el compromiso estudiantil y la esencia inclusiva de la UTN desde sus orígenes: “El conocimiento es la herramienta más poderosa que puede tener cualquier ser humano; tenemos que democratizar ese conocimiento, para mantener el sentido inclusivo que siempre nos ha caracterizado”. Finalmente, subrayó que la Universidad trabaja en fortalecer sus ejes estratégicos —academia, extensión e investigación— para sostener y proyectar la calidad académica en todo el país.

Durante la ceremonia se llevaron adelante una serie de reconocimientos destinados a destacar a quienes, con su trabajo y compromiso, contribuyeron a construir la identidad de la UTN Concordia. Se recordó a las primeras autoridades de la institución, Ing. José Florencio «Pepe» Bourrén y al primer Director electo, Ing. Oscar Gerard, así como también a los pioneros y a la Comisión de Apoyo que acompañó los inicios del proyecto. Como homenaje a quienes ya no están, se descubrió una placa conmemorativa que designa con el nombre del Ing. Carlos Humberto Blanc al Laboratorio de Ciencias Básicas.

Acto con reconocimiento

También se entregaron reconocimientos a los pioneros, así como también a docentes y nodocentes que han pasado por estos años y se han destacado por su compromiso con el crecimiento de la institución: Lic. Graciela Elena Gay, Prof. Jorge Daniel Sota, Ing. Pedro Casal, Ing. Eduardo Zamanillo, Ing. Luis Neira, Ing. Pablo Daniel Durán, Ing. Fernando Marull, Ing. Pablo O. Quantin, Mg. Federico Larocca, Dr. Carlos Chezzi, Ing. Raúl Bobillo, Luisa Backus, Prof. Guillermo Agostini y al Ing. Jorge Penco.

El Acto concluyó con un profundo sentimiento de orgullo y pertenencia, celebrando no solo estos 40 años de historia, sino también el compromiso que permitió a la UTN crecer y consolidarse como una institución formadora de profesionales al servicio del desarrollo regional. La Facultad Regional Concordia de la UTN reafirma así su misión de garantizar una educación inclusiva, pública y de calidad, impulsando el conocimiento, la investigación y la vinculación con la sociedad.