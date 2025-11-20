Uno Entre Rios | La Provincia | niña

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

Dulce Amiela, una niña de San Salvador con leucemia linfoblástica B, mantuvo un emotivo intercambio de cartas con el Papa.

20 de noviembre 2025 · 11:39hs
La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

Dulce Amiela, de San Salvador, tiene leucemia linfoblástica tipo B intermedia y hace casi dos meses está internada en el hospital "San Roque" de Paraná. Contacto con el Papa.

Su mamá Adriana García relató al sitio Mercurio Digital que "estamos en el hospital San Roque de Paraná internados hace casi dos meses, el 21 de noviembre va a ser dos meses" y manifestó que la niña "está con tratamientos de quimio y va respondiendo bastante bien".

Sobre el contacto con el Santo Padre, reveló que "tengo un nene que vive en Buenos Aires, quien tiene una tía abuela, Celia Báez, que es monja en el Vaticano, sirviendo al Papa. Se me dio por decirle a mi hijo Valentín que le pida a la tía que rece por Dulce, pero jamás pensé que esto iba a tomar la dimensión que tomó".

Intercambio epistolar

Dulce Amiela le envió una carta al Papa en el que textualmente le dijo:

"Querido Santo Padre:

Soy Dulce Amiela, vivo en San Salvador, entre ríos Argentina. Le escribo primero para agradecer las canciones por mí y por todos los niños del mundo. Mi pedido personal es que interceda ante Dios para curarme definitivamente de mi leucemia. Quiero seguir viviendo junto a mi mamá y mis 3 hermanos: Baltazar, Donato y Valentín.

Con todo mi corazón y respeto, Dulce Amiela. PD: Cuando sea grande quiero ser contadora".

A lo que el Papa le respondió un escrito y además le envió un Rosario bendecido. A continuación, la transcripción de la carta:

"Ciudad del Vaticano, 15 de noviembre de 2025

Estimada Dulce Amiela: He recibido con agrado tu carta donde me cuentas sobre tu salud.

En primer lugar, te agradezco por ser una niña alegre y fuerte. Rezo por ti para que el Señor te conceda siempre buena salud y de grande seas una buena contadora. El Señor Jesús siempre escucha nuestras oraciones, en especial, las de los niños como tú.

Rezo por tus papás y tus hermanos. Ustedes recen por mí. Fraternalmente en Cristo, León XIV".

Previamente, Dulce Amiela también había recibido bendiciones del Papa.

