La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

Aldana Masset, oriunda de Valle María se destacó entre las 121 candidatas de Miss Universo con una aparición que generó admiración internacional

La pasada de Aldana Masset en un desfile preliminar de Miss Universo 2025 se transformó en uno de los momentos centrales y más comentados por el público. La modelo oriunda de Valle María deslumbró en el escenario del Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, con un bikini verde.

Aldana Masset, de 25 años y nacida en Valle María, Entre Ríos, representa a Argentina en la edición 74ª de Miss Universo, cuya final es hoy 20 de noviembre a las 22 (hora Argentina) en Tailandia.

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

La repercusión resultó instantánea: su presentación se viralizó y la organización de Miss Universo seleccionó su fotografía como imagen de portada del evento.

Los mensajes en redes sociales se multiplicaron, con palabras de orgullo y admiración que destacaron la autenticidad de la entrerriana. “Ella salió y demostró qué es ser argentina”, afirmaron usuarios en redes sociales, al acompañar el desfile con muestras de gratitud por la representación nacional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miss Universe (@missuniverse)

El impacto de la modelo entrerriana superó la duración de su pasada en la competencia. Su nombre se posicionó como tendencia y las plataformas digitales replicaron videos e imágenes del momento. Además del alcance internacional, recibió mensajes de apoyo y confirmó la expectativa en torno a su desempeño en la edición número 74 de Miss Universo.

Miss Universo: un certamen internacional con alta expectativa

Este año, Miss Universo reúne en Tailandia a 121 candidatas de diversos países, todas en busca de la corona que en la última edición obtuvo la representante de Dinamarca. La final está prevista para el viernes 21 de noviembre, día en que se conocerá a la sucesora de la actual reina. La organización mantiene la estructura clásica, con presentaciones individuales, desfiles en trajes típicos y galas preliminares.

Aldana Masset La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

En ese marco, la representante argentina logró ubicarse como figura central desde las primeras actividades en suelo asiático. El sistema de votación abierto permite que el público apoye a sus candidatas favoritas a través de la aplicación oficial. Para dar su voto a Masset, los usuarios deben registrarse y seleccionar la opción “People’s Choice”.

Este mecanismo intensifica la participación y movilización de la comunidad argentina, tanto dentro como fuera del país, especialmente en la recta final del certamen, donde el caudal de interacciones digitales da cuenta de una edición particularmente competitiva.

Música, moda y una historia de autenticidad

El éxito viral y el reconocimiento internacional de Aldana Masset tienen raíz en una trayectoria de esfuerzo y dedicación artística. Desde pequeña, la entrerriana mostró interés por las artes y comenzó su camino en el modelaje a los 13 años, y consolidó su presencia en la moda en paralelo con su vocación musical. Su experiencia en estudios de grabación, escenarios y su labor como asesora de imagen e influencer la llevaron a construir un perfil versátil y genuino.

En 2022, sumó un hito al integrarse como vocalista en Agapronis, al participar en giras y eventos masivos en contacto con públicos diversos. Este recorrido, reforzado por una comunidad digital activa, fortaleció la relación de Masset con seguidores de varias generaciones, tanto en Argentina como en el exterior.

Además de las habilidades artísticas y escénicas, la concursante apostó por un mensaje de autenticidad al visibilizar su diagnóstico de alopecia desde el nacimiento. Lejos de ocultar esa particularidad, la transformó en símbolo de inclusión: “Tengo alopecia, nací con esta condición, en esta zona no me crece pelo y no me va a crecer nunca”, explicó en sus redes sociales, y recibió una respuesta cálida y de admiración por parte de su comunidad.

Su primer contacto con los certámenes de belleza ocurrió en 2019, al participar en la versión argentina del concurso. Años más tarde, conquistó el título nacional el 25 de mayo de 2025, luego de una intensa etapa de preparación y aprendizaje. El camino hacia la final internacional involucró entrenamiento en pasarela, oratoria y manejo emocional, al formar parte activa de las actividades previas y ensayos en Tailandia.