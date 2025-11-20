Un fatal accidente ocurrió esta madrugada en el km 161 de la Ruta 12, a la altura de Ceibas. Un motociclista de 35 años, identificado como Leonardo Nahuel Cepeda, perdió la vida en el acto tras colisionar con una Renault Duster que circulaba en sentido Gualeguay–Buenos Aires.
Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12
20 de noviembre 2025 · 09:21hs
Choque
Según informó el jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes, el siniestro ocurrió “en la ruta que une Ceibas con Gualeguay, frente a la localidad”. La camioneta era conducida por un hombre oriundo de Tigre. Intervención de los equipos de emergencia.
De acuerdo al sitio Ceibas Noticias, en el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Ceibas, una ambulancia y personal de Criminalística, quienes realizaron las primeras asistencias, resguardaron la zona y llevaron adelante las pericias correspondientes.