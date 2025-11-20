Uno Entre Rios | Ovación | FIFA

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

La ceremonia realizada por FIFA confirmó el programa de encuentros que determinará los últimos seis clasificados a la Copa del Mundo 2026.

20 de noviembre 2025 · 11:19hs
La repesca por un lugar en la Copa del Mundo 2026 se disputará en marzo. 

La FIFA realizó este jueves el sorteo del Repechaje que determinará quienes serán los últimos seis seleccionados que clasificarán a la Copa del Mundo 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

El formato de esta repesca intercontinental será el de playoffs. Los cuatro clasificados de peor ranking FIFA jugarán una semifinal a partido único, mientras que los dos de mejor ranking (en esta instancia) esperarán cada uno en una final distinta. Las finales también serán a partido único y los dos ganadores clasificarán al Mundial.

Bolivia quedó emparejado con Suriman, al que enfrentará en la primera de las llaves en México el 17 de marzo próximo. Guadalajara o Monterrey podrían ser las sedes en las que la Tri buscará uno de los dos lugares disponibles que otorga esta parte del Repechaje. En caso de vencer a la Selección centroamericana, enfrentará a Irak en el que partido definitivo.

En la otra llave, Nueva Caledonia y Jamaica buscarán asegurarse su lugar en la final contra República del Congo, que por estar mejor rankeada, como Irak, espera en el partido decisivo.

Como se jugará el repechaje europeo

Luego del sorteo del Repechaje, la FIFA confirmó el cuadro para la repesca de las 16 selecciones europeas que buscan quedarse con los cuatro lugares restantes que se le otorga a la UEFA.

El formato de disputa será el mismo, cuatro instancias de semifinales para el partido definitivo. Italia quedó emparejado con Irlanda del Norte, siendo que en caso de vencer, esperará rival entre Gales y Bosnia y Herzegovina para definir si jugará o no la máxima cita mundialista.

Por otro lado, Ucrania enfrentará a Suecia. El ganador de este duelo enfrentará al vencedor de Polonia - Albania por un lugar en la cita ecuménica.

En otra de las series de la repesca europea Turquía se medirá ante Rumania. El ganador enfrentará a el vencedor de Eslovaquia-Kosovo.

Por su parte, Macedonia del Norte chocará ante Dinamarca. Quien supere esta llave jugará ante el sobreviviente de República Checa-Irlanda.

FIFA Repechaje Mundial 2026
