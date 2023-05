La ropa sigue subiendo por encima del índice de inflación

El precio de la ropa sigue en alza.jpg El precio de la ropa sigue en alza Mateo Oviedo/ UNO

En torno a las camperas de abrigo, comentó: “Compré en marzo y ahora no sé cuánto están. En mi caso, no he vendido ninguna todavía porque están muy caras, entre 26.000 y 30.000 pesos, y con esto de que no hace frío en estos días, no tiene salida. Por ahí están perdiendo cosas de abrigo pero más baratos: trabajo unos saquitos intermedios que son de polar y más o menos están en 11.000 o 12.000 pesos y es lo que están saliendo, porque la gente está buscando precios, obviamente”.

En el mismo sentido, Carolina, dueña de una tienda de calle Villaguay, comentó: “Hoy la gente ya no se anticipa como antes, y viene a buscar lo que está necesitando en el momento. Si se mantiene el calor, buscan prendas más livianas; y si hace frío, más abrigo”.

Con respecto a los aumentos, indicó: “Si bien la ropa venía subiendo, eran aumentos paulatinos, y ahora se vio en el cambio de temporada un incremento importante, de entre un 20% y un 30%, y nos quedamos sorprendidos, porque se notó mucho la diferencia”.

Yamila, quien tiene una tienda en General Ramírez, aseguró que las ventas se sostienen: “Se notó un aumento de precios para todo lo que implica la temporada nueva en todo lo que es friza, térmico y demás. Lo que ocurrió ahora es que se pasó del calor al frío, y se saltó esa media temporada de lo rústico”.

“Siempre hay que moverse para conseguir lo que el cliente busca y estamos vendiendo, gracias a Dios, y no nos podemos quejar. Pero pedimos que paren los aumentos para todos los rubros, para que no se ponga más difícil el día a día de cada familia, sobre todo para aquellas que alquilan, que tienen muchos hijos o donde hay solo un trabajo en la familia. Y ni hablar del que tiene a cargo una persona con dificultades”, reflexionó.

Repunte en la demanda

La ropa subió a lo largo del 2022 un 120,8%, cuando el Índice de Precios del Consumidor (IPC) alcanzó el 94,8% en el mismo período, y este año la tendencia se mantuvo en la última medición difundida del INDEC.

En 2022 la ropa subió más que la inflación..jpg En 2022 la ropa subió más que la inflación

Pese a esta situación, aseguró que este mes las ventas tuvieron un repunte. “Se está moviendo un poquito más, hay más demanda que el mes pasado y el anterior, que estuvieron re bravos. Desde fines de abril ya se empezó a notar un poco la diferencia y repuntó, pero yo tengo mi clientela de hace tiempo. Si me manejara con gente al paso sería diferente, nada que ver con lo que se veía antes”. Y observó: “Hay todo tipo de clientes, hay gente que está muy bien y paga una prenda 10.000 o 15.000 pesos sin problemas, y los que buscan un suéter por 6.000 o 7.000 pesos y se nota que les cuesta, pero en general la gente siempre algo compra en este rubro”.

Además, hizo referencia a lo que más buscan estos días y comentó: “Ahora no existe más una prenda de vestir de 4.000 pesos. En general todo cuesta de 5.000 pesos en adelante. Hoy entre lo más barato que hay se vende una lanilla sencilla a 6.000 pesos, y de ahí para arriba. Los vestidos de lanilla salen mucho ya desde el año pasado y los tengo a 8.690 pesos. También buscan mucho los blazer, que tengo en tres calidades: de 8.000, 10.000 y 11.000 pesos. Después tengo una babucha que viene muy linda con el buzo, que es deportivo y también sirve para vestir y es estilo cargo, de muy buena calidad, de algodón con friza, que está a 22.000 el conjunto. Y un jean arranca en 7.000 pesos, hasta 11.000 más o menos”.

Calzados

En cuanto a los calzados, la actual temporada también llegó con aumentos, basados en la inflación y en los costos de funcionamiento, como el alquiler, la luz y demás. Marcelo Ruggeri, encargado de dos locales del rubro en la Peatonal de Paraná, comentó a UNO: “Una botita que el año pasado valía 8.000 pesos hoy está 18.000 o 20.000 pesos”.

En cuanto a la demanda, refirió: “Lo que se está vendiendo ahora es todo lo que es calzado e indumentaria de la temporada otoño-invierno. Básicamente, lo que es de dama es la botineta, la botita. Aunque en nuestro negocio en particular más allá de lo que es moda, siempre se vende más el calzado deportivo, de uso diario”.

“Se sostiene la demanda de este calzado para hacer algún deporte, o para los chicos para ir la escuela, porque muchas veces cuando empiezan las clases los mandan con algún calzado en uso hasta que lo termine de gastar y después lo van renovando durante el año”, agregó.

Por último, observó: “La venta en sí viene mal con respecto a años anteriores. Tiene que ver con la crisis económica obviamente. A la gente no le está sobrando plata y solo ante un caso de mucha necesidad recurre a algún medio de pago para comprar el calzado que necesita. No es como otros años, que cambiaba la temporada y la mujer venía y se compraba dos o tres pares de calzado de distinto color para combinar y demás. Ahora la gente viene, mira la vidriera, pregunta, recorre y vuelve cuando ya vieron otras opciones. Uno se da cuenta que le cuesta en general a la gente hacer una compra”.