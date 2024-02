La Policía recibió 50 vehículos que no tenían funciones en el Estado

El gobierno entregó a la Policía y Juntas de Gobierno rodados que no cumplían funciones dentro de la estructura oficial. Faltan recuperar 80 más en el Estado.

En la tarde de este jueves, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó el acto en la escuela de Policía, donde se entregaron a la fuerza de seguridad como a Juntas de Gobierno, 50 vehículos que fueron recuperados dentro de la administración pública. Al no tener funciones y no conocerse el motivo del uso de tales rodados, fueron reasignados. Restan localizar y recuperar 80 vehículos más, por lo que si no aparecen, se denunciará a exfuncionarios.