La paranaense que "la rompió" en la cumbre de Diseño Industrial de Milán

En contacto con UNO, la paranaense que en la actualidad está viviendo en Milán, dijo que apostó “al camino de apuntalar el reconocimiento recibido por el prototipo presentado recientemente, seguir estudiando y capacitándose en maestrías y postgrados que se dictan en Italia”.

Florentina admitió que tal como están las cosas, es poco probable que regrese a la Argentina. “Acá hay demanda laboral y en especial en lo que estudié, pero al saberse de la presentación en la Feria Internacional de Venecia, es como que las puertas se abren. Solo hay que tener tiempo y esperar el momento”.

La entrerriana está con una extraña sensación, de saber que el futuro lo tiene en sus manos, pero resignando no ver por varios meses a sus familiares y amigos de Paraná.

Sus padres entienden el dilema, pero les duele íntimamente que la hija se quede en Italia. Porque además saben que el estar determinará afincarse y construir su nueva familia.

florentina castello 1.jpg

Diseño y salud

La joven de Paraná, obviamente estudió en la primaria y la secundaria en la capital provincial, lo hizo en la Escuela del CAE. “La educación de Entre Ríos es muy buena y por ello es que me preparó para llegar a la universidad”, explicó la muchacha que no dudó en marcar que por ser un poco inquieta, creadora y muy observadora, necesitaba buscar plasmar la formación universitaria. “Elegí Córdoba por estar más cerca de Paraná, y por ello ingresé en la carrera de Diseño Industrial en el año 2017”. “Afortunadamente me fue muy bien en el cursado, y con el apoyo de la Universidad y de mis padres, logré obtener una beca de intercambio educativo en Italia”, resaltó.

Finalizó el cursado en Córdoba, y buscó el desafío de hacer el trabajo final y la tesis en una universidad europea.

En Paraná, estudió inglés y logró hablarlo casi a la perfección, pero del idioma italiano no sabía nada. “La verdad que me la jugué. Tenía buena formación de inglés, pero el italiano: Ni idea”, esbozó con una sonrisa en el contacto por cámara de whatsapp.

“Al llegar a Italia, me mandé y me salió bien, porque el idioma local es bastante parecido al español, por lo que sufrimos un poquito, y ahora ya estamos adaptados”, detalló.

Florentina llegó a Italia en el año 2022, donde trabajó en el proyecto de tesis en la Universidad de Venecia. “Allí nos adaptamos muy bien, había que estudiar y ese no era el problema, además con los compañeros de curso se hizo una excelente relación, por lo que todo fue más fácil”.

“Un momento especial fue cuando avanzamos en el proyecto que permitió finalmente que me recibiera como Licenciada en Diseño Industrial, lo que permitió llegar al objetivo de realizar un trabajo para presentarlo en algún evento ecuménico”, contó orgullosa para resaltar: “Nos propusieron en la Universidad ampliar la relación entre el diseño industrial y la salud, por lo que se me ocurrió trabajar en un prototipo que me pareció no existía, o al menos no se tenía conocimiento de su uso. Fue así que con dos compañeros más cerramos la idea de crear un prototipo que permitiera ayudar y aliviar a los pacientes adultos mayores que padecen problemas óseos, y específicamente con patologías ligadas a la artritis y sus derivados”.

Comentó la paranaense: “El diseño para la salud que creamos permite calmar y tratar de mejor manera, las zonas afectadas de las piernas, y al mismo tiempo, por contar con módulos, disponer el uso de electroestimulación y prácticas médicas y kinesiológicas, sin necesidad de quitarla”, hizo notar la joven de Paraná.

Otro punto que valoró del diseño creado, es que se permite estimular y asistir de mejor manera las zonas óseas afectadas.

Lo cierto es que el prototito presentado por Florentina, dos compañeros más y un docentes de la casa de altos estudios de Venecia en la feria internacional de Milán, provocó la atención y el interés de la comunidad educativa, empresarial y de salud, que entendió que era muy llamativo y tremendamente eficiente el proyecto expuesto.

“Es obvio que el prototipo puede ser mejorado para elevar la calidad de la prestación que se busca, pero con lo que se vio, generó mucha expectativa en semejante feria mundial”, valoró la entrerriana.

Florentina preparó el proyecto durante varios meses, lo ideó, lo creó con sus manos y con la colaboración de sus compañeros italianos, lograron presentar un prototipo que fue muy comentado.

florentina castello 2.jpg

De Paraná a Europa

Florentina contó: “Siempre me llamó la atención todo lo relacionado con imaginar, dibujar, resolver problemas armando cosas, creí que la carrera de Diseño Industrial era una opción para encontrar algo de esto. Siempre me imaginé viajando también”.

Recordó que en el 2018, a los 18 años, me mudé a la ciudad de Córdoba. “Elegí la Universidad de Córdoba, y la carrera fue atrapante, los obstáculos (pandemia, distancia de mi familia y amigos) no me alteraron de mi idea que me había fijado. El cursado fue intenso, pero tuve suerte, buenos resultados y algunos reconocimientos. Y En el 2022 surge la posibilidad de aplicar a un intercambio con la Universidad de Arquitectura de Venecia (IUAV), en la Facultad de Diseño Industrial. Inicio las gestiones, llego a contactarme con la decana de la Facultad Mariela Marchisio, que me facilitó todo el apoyo institucional para poder avanzar, y finalmente después de un camino largo conseguí aplicar”.

Sobre la experiencia en Italia, informó: “Fue un desafío, porque significó enfrentarme a costumbres, cultura, e ideas que, si bien forman parte de nuestro ADN, encontré como diferentes. Pero era parte de lo que yo buscaba, eran los desafíos, así que me gustó”.

“Me sentí muy cómoda, pude superar los obstáculos del desarraigo e incluso las dificultades propias. Encontré nuevas amistades y la calidez de los profesores. Creo que conmigo siempre marchó lo que me marcó, mi familia, mis amigos de Paraná, la escuela del CAE, mis amigos de Córdoba, la formación en la Universidad de Córdoba, todo esto es mi soporte. Y esto es lo primero que aflora cuando te enfrentas a los nuevos proyectos”, reseñó.

Amplió lo sucedido en Venecia con el trabajo final que hizo: “Consistió en un proyecto dentro del ámbito de sostenibilidad de la salud, una prótesis que permitió unir el diseño con soluciones que puedan asistir a la gente: en este caso a personas con artrosis”.

Con ese proyecto, en febrero de 2023 (5 años después a los 23 años) se recibió de Diseñadora Industrial. “Además tuve la suerte de que mi trabajo fuera seleccionado por la Universidad de Venecia para exponer representando a la Universidad, en un stand durante la Design Week, en Milán (la feria más importante de diseño internacional), a fines de abril”.

“Actualmente resido en Milán, con planes para seguir estudiando, y viendo opciones de trabajo, luego de concluir la feria y haberme llenado el corazón de Diseño en su capital Internacional”, finalizó.

florentina castello 3.jpg

Los problemas económicos

Florentina con sus 23 años, seguro conoce la historia argentina llena de procesos económicos y financieros que golpean a la población. Sus familiares le contaron lo que ocurre por estos tiempos, y lo sucedido a lo largo de la historia repleta de hiperinflación, crisis, corralitos y búsqueda de nuevos horizontes en el exterior.

“Se que no andan bien las cosas en la Argentina, acá se habla poco de lo que ocurre, y me entero más del día a día de lo que hablo con mis ‘viejos’, amigos y de la lectura de algunos medios”, admitió la joven quien hizo notar: “Por lo que me dicen están como shoqueados porque el dinero no les alcanza, y este drama no tiene una solución inmediata”.

“Pero pese a todo, uno a la distancia espera que en algún momento se pueda llegar a estar más tranquilo en la Argentina y las cosas se acomoden lentamente. Creo que esto no fue así antes, y lo que no habría que perder es la esperanza que se pueda salir adelante”, se mostró esperanzada.

Florentina recalcó que actualmente resido en Milán: “Allí tengo planes para seguir estudiando, y viendo opciones de trabajo. Y luego de la participación en la Feria con el resultado obtenido y las puertas que se abrieron es como que me llené el corazón de Diseño en su capital Internacional. Es una oportunidad única y no la desaproveché, y ese fue el mayor caudal recibido de semejante experiencia”.

Obviamente que pidió destacar al grupo de italianos que le dio una gran mano. “Quiero destacar el invalorable apoyo de mis compañeros y profes de la Universidad de Venecia: en especial a los estudiantes Marco Signoretto y Nicola de Bortoli. Y a los docentes Alessia Buffagni, Chiara Battistoni y Edoardo Porfido”.

florentina castello sin cortar.jpg

Desarraigo y orgullo

Sus padres la acompañan a la distancia y están pendiente de todo. Su madre Mónica Carmona, al hablar con UNO en Paraná, dijo con alguna lágrima: “Nuestra familia la banca, porque sabemos que es lo que ella quiere. Fue muy difícil y complejo soltarla, pese a que la ayudamos a volar porque así lo quería”.

“Y hoy mirando un poco a la distancia este momento, es que estamos muy orgullos de ella, porque por su trabajo y estudio, quedó seleccionada por la Universidad de Venecia para representarla en la Feria de Diseño más importante del mundo. Fue impresionante lo que logró, y valoro que ella es una estudiante nuestra, de nuestra educación pública universitaria, gratuita y de gran calidad”, marcó Mónica, para hacer notar: “Son muchos los estudiantes que están en condiciones de poder seguir creciendo en el exterior, y esto habla de la calidad de nuestra educación”.

Florentina tiene un calendario muy ajustado, por los estudios, capacitación y temas laborales, por lo que recién se podrá tomar un tiempito para regresar a visitar a sus familiares en Paraná, en el mes de enero. “Sé que es muy difícil estar lejos de casa, pero es lo que estoy buscando”, admitió finalmente.