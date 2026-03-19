La restauración del histórico reloj del Palacio Municipal desde adentro.

En una recorrida exclusiva, UNO constató el avance de la restauración del histórico reloj del Palacio Municipal y la recuperación del edificio.

En una recorrida exclusiva, UNO pudo constatar el avance de las tareas de recuperación del patrimonio urbano que lleva adelante la Municipalidad de Paraná . La intervención se centra en la puesta en valor del emblemático Palacio Municipal, ubicado en la intersección de las calles Urquiza y Corrientes, y de su histórico reloj, un ícono del paisaje urbano de la ciudad.

Las primeras labores incluyeron el retiro completo del mecanismo del reloj por parte de una empresa especializada, encargada además de la recuperación integral de todas sus piezas. También se retiraron los cuadrantes de vidrio, que serán reemplazados por nuevos de policarbonato, y se realizó una limpieza general de la estructura del campanario.

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Diario UNO recorrió los trabajos de restauración del reloj del Palacio Municipal

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Paralelamente, avanza la restauración de la fachada del edificio, combinando técnicas tradicionales con un enfoque artesanal, ejecutadas por empleados municipales especialmente capacitados en colaboración con la Unidad Ejecutora Municipal, Servicios Públicos y Patrimonio Urbano Arquitectónico.

Con el paso del tiempo, los vidrios se habían deteriorado, varios números se borraron y las pesas presentaban un grado significativo de corrosión, lo que hizo imprescindible una intervención integral para preservar tanto la funcionalidad como la estética del reloj.

Se decidió reemplazar la estructura metálica actual por una nueva, inspirada en el reloj de la Gare d'Orsay en París, lo que permitirá un montaje más rápido y seguro sin afectar el mecanismo original. Las tareas previstas incluyen la instalación de nuevos cuadrantes y números, la restauración del sistema mecánico de pesas y la incorporación de iluminación eléctrica. El objetivo es garantizar la estabilidad, integridad y aspecto de todos los elementos del reloj y del edificio, asegurando su conservación para las futuras generaciones.

Con estas obras, la Municipalidad reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio histórico de Paraná, recuperando símbolos que forman parte de la identidad y la memoria colectiva de la ciudad.

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