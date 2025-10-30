Uno Entre Rios | La Provincia | Ruta 12

Reactivan la obra de la Ruta 12 y mejora el acceso al Parque Industrial

El proyecto contempla la vinculación de la Ruta 12 con la avenida Circunvalación, con el objetivo de optimizar la conexión con el Túnel Subfluvial.

30 de octubre 2025 · 08:24hs
Reactivan la obra de la Ruta 12 y mejora el acceso al Parque Industrial

Reactivan la obra de la Ruta 12 y mejora el acceso al Parque Industrial

FLa intendenta Rosario Romero anunció que la Municipalidad de Paraná comenzó los trabajos de reactivación de la obra de la Ruta 12, tras firmar el acuerdo con Vialidad Nacional que autoriza la intervención municipal en el proyecto, paralizado desde 2023. La obra, que presenta un 76% de avance, se ejecutará por etapas con recursos propios.

El proyecto contempla la vinculación de la Ruta Nacional 12 con la avenida Circunvalación, con el objetivo de optimizar la conexión con el Túnel Subfluvial y mejorar la circulación en el corredor bioceánico del MERCOSUR, y con la intención de generar desarrollo económico y social, e integración en el recorrido de la traza.

El conductor de una Toyota Hilux despistó sobre la ruta nacional 12, a la altura de Mansilla.

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Autoridades presentes

La intendenta Rosario Romero recorrió el tramo junto al viceintendente David Cáceres y al secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, y destacó que los trabajos ya comenzaron con limpieza, recomposición de taludes y mejora de la base existente. “Se iniciarán desde calle Salellas hacia la ciudad. Primero se intervendrá la calzada Oeste y luego la Este. Estimamos que la obra se completará hacia mediados del próximo año”, explicó Romero.

Luego destacó que, tras pedido de los empresarios del Parque Industrial, se priorizó la recomposición de calle Miguel David para garantizar un acceso seguro y adecuado.

“La obra incluye 2.800 metros en dos carriles, que permitirán a quienes lleguen del sudeste de la ciudad por Ruta 12 ingresar a Paraná sin atravesar la trama urbana. Además, integraremos la conexión con los vecinos de calle Bordón, donde se instalarán semáforos tanto en Miguel David como en Bordón”, agregó.

El viceintendente David Cáceres resaltó la voluntad política de la gestión para invertir fondos municipales en esta obra “que será paradigmática para la ciudad. Es un trabajo muy profundo de los equipos técnicos, principalmente de la Secretaría de Planificación e Infraestructura, y es un placer recorrer los primeros avances y ver cómo transformaremos la transitabilidad de la ciudad junto al equipo”.

Por su parte, Eduardo Loréfice indicó que algunas secciones presentan un deterioro importante y que se está trabajando en su recomposición y reconfiguración. “Esta planificación busca, además de mejorar la conectividad, generar integración con los barrios lindantes y fomentar desarrollo económico y social. Para 2025, la intención es intervenir sobre la mano oeste y concluirla este año, permitiendo su uso lo antes posible. La obra completa se prevé finalizar a mediados de 2026”, señaló.

LEER MÁS: Paraná: la intendenta Rosario Romero gestiona la continuidad de la ruta 12

Otras obras

Los trabajos incluyen la finalización de la calzada y el terraplén, recuperación de taludes, conexión con calles urbanas, alumbrado, semaforización, señalización, estructuras de seguridad vial y adecuación de desagües pluviales. La primera etapa se centra en la recuperación de lo ya ejecutado, y se ha priorizado la intersección con calle Miguel David por su impacto en la circulación y la necesidad de compatibilizar el tránsito actual.

Con esta reactivación, la Municipalidad de Paraná busca mejorar la conectividad, facilitar el ingreso al Parque Industrial y optimizar la circulación de la ciudad, fortaleciendo la planificación urbana y la seguridad vial.

Ruta 12 Parque Industrial Obra Ruta Nacional 12 Municipalidad de Paraná Túnel subfluvial Obras
Noticias relacionadas
Choferes de ERSA: Siempre nos ponen como los malos de la película

Choferes de ERSA: "Siempre nos ponen como los malos de la película"

Los virus del otoño persisten en la primavera.

Los virus del otoño persisten y extienden las enfermedades

Los colectivos quemados en la zona del Acceso Norte de Paraná.

Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

Por la llegada del TC a Paraná, brindaron recomendaciones desde el Túnel Subfluvial. 

TC en Paraná: recomendaciones desde el Túnel Subfluvial

Ver comentarios

Lo último

Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Choferes de ERSA: Siempre nos ponen como los malos de la película

Choferes de ERSA: "Siempre nos ponen como los malos de la película"

Diego Maradona fue el más argentino de los argentinos

"Diego Maradona fue el más argentino de los argentinos"

Ultimo Momento
Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Choferes de ERSA: Siempre nos ponen como los malos de la película

Choferes de ERSA: "Siempre nos ponen como los malos de la película"

Diego Maradona fue el más argentino de los argentinos

"Diego Maradona fue el más argentino de los argentinos"

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Sergio Lifschitz: Creemos que vamos a tener mucha gente

Sergio Lifschitz: "Creemos que vamos a tener mucha gente"

Policiales
Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Un juez valoró la pena natural y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Un juez valoró la "pena natural" y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Ovación
Copa Libertadores: Palmeiras y Liga de Quito definen al segundo finalista

Copa Libertadores: Palmeiras y Liga de Quito definen al segundo finalista

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final

Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final

Rowing y Echagüe disputarán la Liga Nacional de Vóleibol Masculina

Rowing y Echagüe disputarán la Liga Nacional de Vóleibol Masculina

Con día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

Con día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

La provincia
Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Choferes de ERSA: Siempre nos ponen como los malos de la película

Choferes de ERSA: "Siempre nos ponen como los malos de la película"

Reactivan la obra de la Ruta 12 y mejora el acceso al Parque Industrial

Reactivan la obra de la Ruta 12 y mejora el acceso al Parque Industrial

Los virus del otoño persisten y extienden las enfermedades

Los virus del otoño persisten y extienden las enfermedades

Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

Dejanos tu comentario