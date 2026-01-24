Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná finalizó la intervención en un caño de avenida de las Américas

Este sábado, desde la Municipalidad de Paraná informaron que se terminó con las tareas en un caño de 200 milímetros en la zona de avenida de las Américas.

24 de enero 2026 · 17:19hs
Desde la Municipalidad de Paraná se informó que en la tarde de este sábado finalizaron los trabajos de reparación de una caño de red de agua potable en la zona de avenida de las Américas.

Detalles dados por la Municipalidad de Paraná

Los trabajos, que comenzaron durante la mañana, se centraron en una cañería distribuidora de 200 milímetros de diámetro, esencial para el abastecimiento en los barrios de las zonas oeste y sudoeste de la ciudad.

Durante el avance de las tareas se registraron casos de baja presión o falta de suministro en algunos sectores, lo que generó inconvenientes en los hogares.

De todos modos, con el cierre de los trabajos de reparación, se espera que el suministro de agua comience a normalizarse gradualmente a lo largo de la tarde. Los barrios afectados, atendidos desde el centro de distribución Ejército, verán cómo la situación mejora en las próximas horas, aunque se anticipa que el restablecimiento total será progresivo.

Recomendaciones

Desde la Municipalidad de Paraná se pidió a los usuarios de las zonas afectadas extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reserva. Esto es fundamental para garantizar la disponibilidad del suministro durante el proceso de normalización y asegurar que el agua esté disponible para las actividades esenciales del hogar.

