Sergio Urribarri irá a prisión tras confirmación de condena

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena al exgobernador Sergio Urribarri y va a quedar detenido.

Juicio a Sergio Urribarri. Juez de Garantías N 7 Mariano Budasoff. Miguel Ángel Cuellen [por Urribarri] e Ignacio Esteban Diaz y José Velazquez [por empresario Diego Armando Cardona Herreros]. Fiscales: Francisco Ramirez Montrull y Gonzalo Badano

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión para el exgobernador Sergio Urribarri , por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales, adelantó La Nación.

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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible.

Estos recursos extraordinarios habían sido presentados por el exgobernador, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera.

Así ejó firme la condena que la Justicia entrerriana les impuso en la Megacausa por delitos de corrupción. Los tres deberán regresar a la Unidad Penal de Paraná para cumplir la condena.

En la misma resolución, dictada en el expediente CSJ 2226/2024, el máximo tribunal rechazó también los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, con lo que la totalidad de las condenas del megajuicio quedó firme.

El fallo de la CSJ, de apenas un párrafo, declara inadmisibles los recursos que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos había concedido parcialmente el 22 de octubre de 2024, por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la herramienta que le permite a la Corte rechazar un recurso sin tratar el fondo del asunto. Los tres ministros coincidieron en la decisión.

Urribarri, que ya había estado preso, había sido liberado en enero de 2025 tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia. Fijó domicilio en la ciudad de Concordia.

La Fiscalía pedirá hoy mismo la detención de Uribarri, Pedro Báez, su exministro de Cultura, y de Juan Pablo Aguilera, por riesgo de fuga.

El exgobernador –aliado del kirchnerismo y que durante el gobierno de Alberto Fernández fue embajador en Israel– fue condenado el 7 de abril de 2022 y esa sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia

UNO accedió al fallo en el que se confirmó la condena al exgobernador Sergio Urribarri