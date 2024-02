Volcadero de Paraná: analizan reubicación, saneamiento y educación ambiental

En los barrios San Martín y Antártida Argentina de Paraná se ubica el volcadero municipal, lugar a cielo abierto donde llegan los residuos sólidos urbanos de miles de habitantes. Si bien la ciudad cuenta con una planta de recuperación y reciclaje, no logra cumplir con la totalidad de lo producido por día. De hecho, el programa Separá –que implica educación y separación de la basura en orgánicos o inorgánicos– sólo rige para el casco céntrico de Paraná.

Hace nueve décadas, el municipio designó un predio donde depositar la basura, que se quemaba o compactaba. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad, lo que se denomina volcadero municipal fue creciendo en extensión. Además, se conformaron barrios en sus orillas, con cientos de familias que conviven allí en un contexto de vulnerabilidad.

Considerando que es una problemática amplia, a analizar desde lo cultural, social y comunitario; en esta nota se abordará lo ambiental.

571947.jpg

Emergencia silenciosa

En el 2000, el municipio declaró por 40 días la emergencia ambiental en el volcadero, a través del Decreto Nº 111, para limpiar el área. Luego, en 2002 con la Resolución Nº 397 el gobierno anunció: “Disponer que la volcada de basura proveniente de supermercados e hipermercados de ésta ciudad, se realice en el Volcadero Municipal”.

Gestión tras gestión, sin importar el partido político, no han logrado solucionar la problemática.

No obstante, fue debatido durante en la conformación anterior del Concejo Deliberante, a través de una propuesta de ordenanza ingresada por los ediles del bloque Políticas para la República. En este sentido, Armando Sánchez, secretario del bloque explicó a UNO: “Presentamos en julio de 2023, un proyecto de ordenanza para hacer el saneamiento del volcadero, porque es una cuestión ambiental que siempre nos preocupó y veíamos, con imágenes satelitales, cómo había crecido el volcadero en los últimos tres años que fue impresionante. Presentamos el proyecto para sanearlo definitivamente, primero generando un límite para que deje de crecer en su extensión, con la plantación de arbustos y luego con una hilera de árboles nativos. Además, planteamos empezar a hacer todo un sistema sustentable de los residuos, porque viene sin serlo hace mucho: la realidad del volcadero está hace más de 90 años. Deberíamos tener un sistema que sea sustentable de principio a fin: con separación en origen en toda la ciudad, no sólo en el casco céntrico y que se haga un control y eso requiere campañas de concientización, para que la gente sepa cómo hacerlo”.

Sánchez explicó: “Hoy tenemos una planta de separación de residuos que está funcionando al 30%, se podría hacer funcionar al 100%, pero es una decisión política que solamente un tercio llegue a la planta y dos tercios se tiran al volcadero. De las 300 toneladas que llegan por día a la planta, se recupera sólo una”.

Sobre la ordenanza, precisó: “El proyecto tuvo tratamiento en la comisión de Comunidad y Participación, que presidió hasta diciembre Desiree Bauza (PRO) tuvo un avance, se hicieron varias reuniones, se mandó un pedido de información y tuvo aceptación. Se vio que era viable pero quedó ahí. El proyecto sigue vigente, ahora hay una nueva conformación del Concejo Deliberante y esperaremos las próximas sesiones ordinarias, cuando arranquen el 1º de marzo, vamos a hacer el seguimiento para que se le de tratamiento. Dependerá de quién esté presidiendo la comisión buscar que se haga dictamen y que se llegue a votación. Ojalá que así sea, vimos que hubo un avance pero se dilató. Es algo que es urgente en la sociedad. Esperamos que haya información pública para ver cuándo son las sesiones, tenemos ese compromiso con la ciudadanía”.

En cuanto a la conformación del proyecto, dijo: “Lo hicimos a través de un trabajo de campo, fuimos varias veces al volcadero, recorrimos, hemos hablado con personal municipal que trabaja ahí, con vecinos de la zona, con la gente de la planta de separación y con equipos de profesionales del partido. Es una realidad de la que no se habla y que mucha gente no conoce o no se da cuenta lo grave de la situación. Es una realidad tristísima que requiere una solución urgente y depende de mucha voluntad política, debería haber consenso”.

volcadero1.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Reubicación y educación

Para conocer la perspectiva de solución para la gestión que encabeza Rosario Romero, UNO consultó a Fernando de la Rosa, subsecretario de Ambiente de la Secretaría de Salud y Ambiente de la ciudad. El arquitecto urbanista explicó: “En esta etapa estamos haciendo un análisis global de cómo quedaron el programa Separá, por ejemplo, qué se cumplió, qué no se cumplió. Relacionado con el tema del volcadero, de ese terreno de deposición final, tuvimos una reunión con la gente de Legales de la Presidencia Municipal porque se está tratando de ver dónde va a ser el lugar donde se va a trasladar.” Detalló: “A nivel histórico, se consiguió comprar un predio pero después se tuvo la desinteligencia en otra gestión municipal de aprobar las 500 viviendas en calle Juan Báez, y eso al estar a menos de 500 metros del lugar que fue comprado para generar residuos sólidos urbanos finales, lo deja sin efecto”.

De la Rosa indicó que la gestión está buscando un lugar donde trasladar el volcadero y consideró que “es una problemática metropolitana, porque hay un ida y vuelta. Desearíamos que se pueda generar algún ente de coordinación metropolitana (con Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda). Son problemas comunes, en el caso de los residuos, estamos viendo cuál va a ser la deposición final”. En este sentido, precisó: “No es solamente mover el lugar de deposición final, sino qué se hace con todas las personas que están viviendo hoy del reciclado. Así que dentro de la temática está la posibilidad de construir viviendas. Es un trabajo de integración sociourbana que hay que hacer. También estamos evaluando la posibilidad de que no haya una centralización del residuo, sino que haya dos o tres lugares de deposición”.

En caso de trasladarse, el funcionario dijo que con la basura ya acumulada, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, que daría los fondos para comprar el predio, piden que se recupere el suelo: “El volcadero tiene un enorme potencial a largo plazo, una vez que se recupere se puede lotear, con la posibilidad de los paisajes hacia el oeste”.

volcadero Paraná nasura relleno sanitario .jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Agregó: “Queremos cambiar ese paisaje urbano, tenerlo sin residuos, lo que implica por ejemplo menos roedores, menos plagas que afecten a las personas. Sí está claro que contamos con un presupuesto muy pero muy reducido, así que vamos a tener que ajustar la inteligencia. El gran desafío es ver cómo con pocos recursos hacemos mucho”. Por ello, comentó: “Respecto a la planta, esperamos cuanto antes poder articular con Provincia, sería lo ideal. Si no, lo haremos solos y seguiremos con el proceso del BID para generar el núcleo, como se hizo en Concordia, queda pendiente el de Paraná y el de Santa Elena, según tengo entendido”.

El arquitecto resaltó la importancia de ampliar el programa Separá a la periferia de Paraná: “Se trabaja con la Secretaría de Servicios Públicos. La idea es comenzar a trabajar articuladamente para profundizarlo a través de la educación ambiental, en cuanto al separado en origen”.

Ante la posibilidad del tratamiento del proyecto de ordenanza en el Concejo, el subsecretario respondió que, si bien desconoce en profundidad el proyecto: “Todo antecedente va a servir, si reúne las condiciones para que sea aplicable y está en nuestras posibilidades la ejecución, lo haremos”. Y agregó: “Lo que está claro que hay que cambiar es la forma de tratamiento final de los residuos”.

Cuando se inicien de las sesiones legislativas, adelantó que esperan elevar un proyecto para tratar los residuos generados por la construcción, “que están mezclados, se tiran en cualquier lado. Tenemos hecho un relevamiento de los arroyos y contamos allí 147 basurales, entonces hay que evaluar de dónde viene y trabajar en los hábitos”.

En cuanto a las líneas de gestión, precisó: “Queremos generar ecoplazas, donde la educación ambiental esté presente no solamente en los tachos diferenciadores, sino que haya comunicación de valores. Con Separá buscamos la integración, participamos en ferias y lo incorporamos a través de juegos”.

Por otra parte, plantean como programa: “Generar huertas urbanas orgánicas comunitarias en las laderas de los arroyos luego de limpiarlos”.

Aseveró: “Queremos cambiar el paisaje desolado por un paisaje positivo, de producción. Esto se engancha con el tema de los residuos sólidos flotantes en los arroyos, que la idea dentro de esta gestión es generar barreras para ir limpiando el arroyo y no lleguen al río”. Especificó que planean darle más relevancia a los espacios verdes, en el marco de un Plan de Arbolado, para preservar corredores biológicos: "Hemos pasado muchas gestiones donde se han tirado árboles sin reemplazarlos. Hay que dejar de hacer plazas secas, hay que trabajar con los elementos naturales que tenemos. Queremos volver a tener una ciudad verde".

Por último, el profesional explicó que la educación es crucial en relación a la generación de residuos que luego llegan al volcadero, porque: “Consumimos todo lo que está muerto, todo con envases de plástico. No estamos comiendo productos naturales y locales, así que también es importante desde el lado del consumidor ver qué estamos consumiendo y qué se puede reciclar. Todos estos elementos hay que promocionarlos, comunicarlos, para reducir los residuos entre todos y tratar que todos los ciudadanos se sientan parte, para generar conciencia”.