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Manuel Adorni pidió postergar descargo por inconsistencias en su patrimonio

Manuel Adorni, solicitó suspender el plazo para responder las 20 preguntas del fiscal Pollicita por el desfase de más de $43 millones y US$ 402.000

25 de agosto 2026 · 10:50hs
Manuel Adorni

Manuel Adorni, solicitó suspender el plazo para responder las 20 preguntas del fiscal Pollicita por el desfase de más de $43 millones y US$ 402.000

Manuel Adorni pidió más plazo para justificar su patrimonio en la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa solicitó una prórroga antes de que venza este miércoles el plazo de 15 días que le había dado el fiscal Gerardo Pollicita para presentar documentación sobre el origen de distintos movimientos de dinero.

El pedido se da después de que un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) detectara una diferencia entre los ingresos y los gastos de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. Según el documento, el grupo familiar declaró ingresos por unos $229 millones, mientras que los gastos reconstruidos alcanzaron los $272 millones. La diferencia, de más de $43 millones, todavía debe ser explicada.

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El informe también detectó movimientos por US$ 402.578,12 cuyo origen busca determinar la Justicia. Entre ellos aparecen la compra del lote 380 del country Indio Cuá, el pago de US$ 245.000 al contratista Matías Tabar por la remodelación de una vivienda y los US$ 200.000 que Adorni aseguró haber invertido en bitcoin.

Para avanzar con su explicación, la defensa pidió además revisar el teléfono de Tabar, quien entregó su celular de manera voluntaria. La intención es acceder a información que podría aportar documentación sobre los pagos cuestionados.

Ahora, el juzgado a cargo de Ariel Lijo deberá resolver si concede la prórroga. Si la acepta, la defensa tendrá más tiempo para presentar los comprobantes y justificar los movimientos observados. Según trascendidos, como es costumbre en Comodoro Py, es probable que el juez proceda a entregarle esa prórroga.

Manuel Adorni Patrimonio Justicia
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