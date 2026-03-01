Héctor Rueda es flogueiro y su hobby consiste en situarse a la vera de la ruta para grabar camiones en movimiento

Héctor Rueda, conocido en el mundo digital como "Junior" transformó su herencia familiar en un fenómeno de redes sociales. Apostado en el Acceso Norte de Paraná, este joven creador de contenidos documenta el paso de los camioneros, rescatando un oficio que lleva en la sangre. Estas escenas son registradas y luego publicadas en las redes sociales. En muchas ocasiones los trabajadores del volante deciden devolver gentilezas mediante bocinazos y señas de luces, lo que los fanáticos catalogan como “show”.

En la zona del Acceso Norte, frente a la estación de servicio YPF, es común ver a un joven con una cámara profesional capturando el paso de los gigantes de la ruta. Él es Héctor, el único creador de contenido en Paraná dedicado exclusivamente a la cultura de los camiones, una actividad que él define bajo el término brasileño de "flogueiro".

Rueda Héctor

Una pasión que corre por las venas

La historia de Junior no se entiende sin su abuelo, Héctor "Chiche" Rueda, quien pasó gran parte de su vida al volante de legendarios Mercedes-Benz 1518 y 1114, transportando yerba y madera por distintos puntos del país. Aunque su padre lo acompañaba como copiloto, fue Junior quien decidió retomar esa pasión desde una perspectiva moderna y diferente a la de su generación, más volcada a tendencias de TikTok.

"Lo arranqué como algo diferente... para mostrar lo que poca gente ve: la vida cotidiana de ellos, mostrar cómo es manejar un camión", explicó a UNO Junior, quien inició este proyecto en 2023. Lo que comenzó con un celular se transformó hoy en un perfil de Instagram que roza los 2.200 seguidores.

paranaense filma camioneros influencer Junior, el "flogueiro" de Paraná que captura la pasión por los camiones en el Acceso Norte

El fenómeno de los "Flogueiros"

Lo que Héctor hace tiene un nombre y origen: flogueiro. Los "flogueiros" son aficionados o creadores de contenido, principalmente jóvenes, que se sitúan a la vera de las rutas para filmar camiones en movimiento, una pasión y hobby enfocado en valorar la labor de los camioneros.

El término "flogueiro" tiene su origen en Brasil, derivado de una antigua revista llamada Flobao. Esta práctica, originada en Brasil, implica capturar maniobras, luces y sonidos de camiones, convirtiéndose en un hobby similar a otros deportes. Los flogueiros buscan resaltar el trabajo de los camioneros que pasan mucho tiempo fuera de sus hogares.

Esta subcultura se expandió por Argentina, comenzando en Misiones, y hoy une a una comunidad internacional. Junior mantiene contacto con colegas y camioneros de Brasil, Chile y Paraguay, quienes muchas veces lo reconocen en la ruta, le hacen señas de luces o incluso frenan para sesiones de fotos y para pedirle una calcomanía.

flogueiros

De la sospecha al reconocimiento

Los inicios no fueron sencillos. Al principio, su presencia constante en la ruta resultaba extraña para los vecinos, lo que derivó en intervenciones policiales. "Las primeras veces me paró la policía a preguntarme qué estaba haciendo porque para los vecinos era algo raro", contó. Sin embargo, la situación cambió: hoy, incluso los efectivos policiales lo siguen en redes sociales.

A pesar de que actualmente se encuentra sin un empleo formal, Junior dedica sus días a este hobby con la esperanza de que su perfil siga creciendo. Su sueño a futuro es claro: no solo quiere ser el ojo que observa desde la banquina, sino que aspira algún día a estar arriba de un camión, manejando y recorriendo las rutas como lo hizo su abuelo.