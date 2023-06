José Lauritto confirmó su precandidatura a la intendencia

El ex intendente, ex vicegobernador y actual presidente de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), José Lauritto, confirmó que será precandidato a la intendencia de Concepción del Uruguay en las próximas elecciones del 13 de agosto.

Lo anunció a través de una carta que difundió en las redes sociales, dirigida "a las vecinas y vecinos" y explicó que se postula "porque lo entiendo como un compromiso con mi ciudad. Porque así me lo han hecho sentir compañeros y ciudadanos uruguayenses”.

“Estamos viviendo tiempos difíciles. Es en estos momentos en los cuales debemos enfrentar los nuevos desafíos. Mi trabajo será dialogar con el vecino, auténtico dueño de la ciudad. No tengo rencores, viejas peleas o traiciones. Me presento con las manos extendidas para todos. Ofrezco voluntad de trabajo, honestidad, vocación de servicio y solidaridad”, expresó el ex vicegobernador.

Lauritto, de 72 años, aclaró: “Tengo más proyectos que recuerdos. Esto es lo que me moviliza a seguir conversando con ustedes, a visitar cada barrio, a reunirme con cada una de las instituciones para que trabajemos en conjunto las soluciones a nuestros problemas”.

“Estoy abierto a todas las inquietudes, a todas las ideas, a todos los proyectos, para hacer posible la Concepción del Uruguay de los próximos años”, completó.

Según el escenario electoral actual en La Histórica, Lauritto es uno de los precandidatos del peronismo a la intendencia y se mediría el 13 de agosto contra el actual presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y ex diputado provincial justicialista, Marcelo Bisogni.

