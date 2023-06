Elecciones 2023: los intendentes que van por la reelección y los que no

En ocho de las 10 ciudades más pobladas los intendentes no estarán en la boleta

La mitad de los presidentes municipales no puede reelegir porque está cursando su segundo mandato, el límite constitucional para ejercer. Cuatro tienen decidido presentarse a la reelección. De los restantes cinco que están habilitados para otra intendencia, dos no buscarán seguir y tres, al cierre de esta edición, no tomaron aún la definición.

En la distribución territorial de poder político, los dos partidos mayoritarios, el Justicialista y la Unión Cívica Radical, no tendrán a los intendentes de sus principales bastiones en la boleta municipal. El peronismo “renovará” (énfasis en las comillas) su oferta en las cuatro ciudades que concentran la mayoría del caudal electoral, Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Entre las cuatro reúnen la mitad de la población entrerriana. También en Villaguay. Juntos por el Cambio hará lo propio en sus fuertes: Gualeguay, Victoria, La Paz y Nogoyá.

Las localidades cuyos alcaldes quieren revalidarse son Colón, Diamante y las vecinas Federación y Chajarí.

Como es de esperar, casi todos los que no pueden o no pretenden un nuevo mandato municipal buscarán ubicarse en otros cargos electivos. El caso más resonante es el paranaense Adán Bahl, que quiere ser gobernador. Destino incierto, y motivo de fuertes negociaciones en la cúspide del PJ, tiene el concordiense Enrique Cresto, que se debate entre un acuerdo con Paraná o dar la interna por la Gobernación en las PASO peronistas. Hay hermetismo en su entorno, al igual que en La Histórica con Martín Oliva. El gualeguaychuense Martín Piaggio trabajaba con Cresto, pero este sábado por la noche anunció su baja de la carrera y su apoyo a Bahl.

Del resto de los jefes comunales limitados, la mayoría pone proa hacia la Legislatura, especialmente los radicales.

Paraná

Bahl gobierna la capital provincial desde 2019, a la que llegó desde la Vicegobernación. Se debatía entre repetir y dar la pelea provincial hasta que el 2 de mayo el gobernador Gustavo Bordet anunció su bendición para que lo suceda en la Casa Gris. Su elegida para mantener la intendencia de Paraná es la actual ministra de Gobierno, Rosario Romero, en fórmula con el concejal David Cáceres.

bahl-rosario romero.jpg

Concordia

Enrique Cresto fue intendente entre 2015 y 2019 y fue reelecto. A días de iniciado su segundo período sacó licencia para asumir la administración del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), del que volvió a la Municipalidad en octubre de 2022. Desde enero viene reclamando que el PJ resuelva su candidato a gobernador en internas, jugada que aún no descarta. UNO consultó las otras opciones que analiza en caso de liberarle el camino a Bahl. Hermetismo absoluto en su entorno. En el oficialismo local están anotados por la intendencia el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el senador Armando Gay; y el viceintendente Alfredo Francolini.

Cresto Enrique precandidato.jpg Enrique Cresto dijo que dará la interna para ser gobernador. UNO archivo.

Gualeguaychú

Martín Piaggio ejerce en el Palacio de calle Irigoyen desde 2015 y no puede reelegir. Anoche confirmó a UNO que respaldará la candidatura de Adán Bahl a la Gobernación. De esa forma queda descartado su intento por dar una disputa interna. El "renunciamiento" no incluyó, por ahora, el anuncio de otra precandidatura. "No espero con esta acción nada en lo personal", dijo. Su sillón sería pujado dentro del PJ entre su primo y secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, Martín Roberto Piaggio; la diputada Mariana Farfán; y el director de la Administradora Tributaria (ATER), Germán Grané.

Piaggio.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Concepción del Uruguay

Martín Oliva cierra en diciembre su primera presidencia municipal de La Histórica, pero no puede repetir porque entre 2015 y 2019 ya fue viceintendente de José Lauritto. La Constitución y la Ley de Municipios impiden reelegir más de una vez a intendentes y vices, sin importar el orden en la fórmula. “No se sabe cuál será su futuro”, reconocen en su equipo de trabajo. Mientras tanto, Lauritto, con 72 años, buscará suceder a su ex vice, hasta ahora en una interna contra el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni.

Oliva Fernandez.jpg

Gualeguay

Verónica Berisso (JxC) fue electa como vice en 2019 pero asumió la intendencia en noviembre de 2020, luego del fallecimiento por Covid-19 de Federico Bogdan. Aunque podría competir por un nuevo período, la candidata oficialista será Dora Bogdan, actual secretaria de Desarrollo Humano y hermana del ex jefe comunal.

“No necesita un cargo para hacer su aporte a la comunidad. Está dispuesta para el lugar que mejor aporte al proyecto y al armado local y que contenga mejor a los votantes”, explicaron desde el Municipio.

Verónica Berisso.jpg

Chajarí

Marcelo Borghesan (JxC) reemplazó al ex intendente Pedro Galimberti cuando el ahora precandidato a gobernador radical fue electo diputado nacional, en 2021. Es el único bastión de la UCR en toda la provincia que será defendido en las elecciones por su actual jefe comunal.

Marcelo Borghesan.jpg

Villaguay

Claudia Monjo llegó al Municipio de centro entrerriano en 2015 proveniente de la Cámara de Diputados. Cumplidos los ocho años, no puede repetir y su futuro está abierto. Podría enrocar la banca del Senado con su esposo, Adrián Fuertes, quien volvería a la intendencia que el matrimonio maneja desde 2007. También se la menciona en la danza de nombres para la fórmula provincial de Bahl, aunque su entorno no alienta la versión. “Es un orgullo que la nombren pero está tranquila. De cualquier forma, va a acompañar desde el espacio que Bahl le pida”, indican. Si no es “la” elegida, buscaría la senaduría.

Claudia Monjo.jpg

Colón

José Luis Walser le arrebató al PJ la intendencia colonense para el vecinalismo en 2019, cuando ganó con su lista “Todos por Colón”. Tiene resuelto buscar un nuevo mandato para quedarse hasta 2027 en una de las ciudades de mayor crecimiento poblacional de la década, según el censo 2022. Acaba de lanzar, en el 10° aniversario de “Vecinalismo Colonense”, un frente electoral con JxC y pegará su boleta municipal con la de Rogelio Frigerio para gobernador.

José Luis Walser.jpg

Victoria

Domingo Maiocco administra desde 2015 el fortín de JxC ubicado en el sur entrerriano. Impedido de continuar en el “Sillón de Ezpeleta”, ya está caminando su candidatura al Senado por el departamento. En su equipo afirman que quiere encabezar una lista de unidad, pero irá a las PASO de ser necesario. Si pierde, volverá a gestionar su empresa cerealera. Sopesa tres nombres para bendecir su sucesión: la viceintendenta Ana Schuth; el secretario de Planeamiento, Sergio Navoni, y el actual senador Gastón Bagnat.

Macri Maiocco.jpg

La Paz

El radical Bruno Sarubi se convirtió en 2015 en el intendente más joven de Entre Ríos. Llegó al edificio de Echague y Moreno con 29 años y, dos mandatos después, debe competir por otros cargos. Según supo UNO, apunta a un lugar preponderante en las listas legislativas (Senado o primeros puestos en Diputados) alineado con Rogelio Frigerio en la interna provincial de Juntos. Su candidato a sucederlo saldrá de su secretario de Gobierno, Francisco Raspini, o su viceintendente Walter Martin.

Bruno Sarubi.jpg

Nogoyá

La principal intendencia radical de la zona central de la provincia la ostenta Rafael Cavagna desde 2015. También largó su precandidatura a senador, alistado en el armado que lleva a Pedro Galimberti a la Gobernación, en oposición a Frigerio. El alcalde nogoyaense postula para sucederlo a su subsecretario de Desarrollo Social, Bernardo Schneider.

rafael cavagna.jpg

Diamante

Juan Carlos Darrichón (PJ) cursa su tercer gobierno municipal en la Ciudad Blanca. Fue intendente de 2003 a 2011. Debido a que la reforma constitucional provincial que impuso el nuevo límite a las reelecciones se sancionó en 2008, sus gestiones de la primera década del siglo no se computan. Puede ser reelecto y tiene decidido sostener el Municipio que el peronismo recuperó en 2019, pero afirma que está dispuesto si hay “renovación” a nivel local. En el PJ consideran que otros posibles candidatos justicialistas “no miden”, mientras que “su nombre se asocia fácil a la posibilidad de volver a ganar”.

Juan Carlos Darrichón.jpg

Federación

Ricardo Bravo conquistó en 2019 la intendencia históricamente comandada por el radicalismo. Tiene definido competir por la reelección, se lanzará en los próximos días y afronta una batalla difícil. En la oposición se presenta el veterano caudillo de la UCR en la Ciudad Termal, Carlos Cecco, que quiere un quinto mandato.

Ricardo Bravo.jpg

San Salvador

El equipo de Lucas Larrarte, que gobierna la Capital del Arroz desde 2019, asegura tener números que lo validan para reelegir si se presenta. Pero no quiere confirmar su plan, que definirá de aquí al sábado 24 cuando haya que presentar las listas. Está evaluando una propuesta de volver al Senado provincial, donde fue jefe del bloque oficialista en el primer mandato de Bordet.

Lucas Larrarte.jpg

Rosario del Tala

Luis Schaaf (como Darrichón en Diamante) buscaría su cuarto período como intendente si se presenta en la ciudad que gobernó para el peronismo entre 2003 y 2011, exento del límite constitucional. La diferencia entre aquellos períodos y el actual es que en 2019 ganó con el sello “Unión Vecinal Talense”. No sabe si buscará la reelección ni tampoco si lo hará nuevamente con sello o adentro del PJ. Dicen, por lo bajo, que le gustaría repetir: prefiere la gestión ejecutiva a la legislativa.

Tala Luis Schaaf.jpg

Villa Paranacito

Gabriel García muestra una cucarda en la Liga de Intendentes Justicialistas y en la interna de su departamento Islas: es el que ganó, en 2015 y después en 2019, la ciudad donde está domiciliado Rogelio Frigerio. No puede ir de nuevo en el Municipio y sus colaboradores lo ubican como candidato a la banca isleña en la Cámara Alta, pero el lugar en la lista depende de un acuerdo local con el actual representante, Daniel Olano, ex intendente de Ceibas.

Paranacito Gabriel García.jpg

Federal

Gerardo Chapino (PJ) trasunta los últimos meses de sus ocho años como intendente y debe dejar la Municipalidad. “Tiene la intención de jugar un cargo electivo, pero no está definido cuál. Se resuelve en las próximas semanas”, responden cerca suyo. Una apostilla: fue el primer colega que proclamó a Bahl como el candidato a gobernador del PJ. La secretaria de Desarrollo Social local, Soledad Romero, es la señalada para continuar en la intendencia si vuelve a ganar el justicialismo.

Gerardo Chapino.jpg

Feliciano

La otra capital del peronismo ubicada en la geografía de la “Selva montielera” está al mando de Damián Arévalo desde 2019. Por lo tanto, está habilitada para gobernarla hasta 2027 si se presenta y si triunfa otra vez. Sin embargo, mantiene el suspenso sobre su decisión mientras se conversan opciones entre el PJ local y el provincial. El otro cargo que lo tienta es la senaduría, hoy ejercida por Ester González.