Uno Entre Rios | La Provincia | izquierda

La izquierda entrerriana: esta es la lista de candidatos a diputados y senadores nacionales

Nadia Burgos lidera la lista de diputados nacionales del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad. Sofía Cáceres Sforza, la de senadores

17 de agosto 2025 · 16:11hs
Nadia Burgos (der.) y Sofía Sforza.

Nadia Burgos (der.) y Sofía Sforza.

El MST Nueva Izquierda en el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad presentó sus candidaturas para las elecciones de octubre para los cargos de diputados y senadores nacionales. Se trata de una lista conformada por trabajadores de la provincia y referentes de las luchas en curso, con compañeros nucleados en el MST y el Partido Obrero, miembros del FIT-U y luchadores independientes.

Sofía Cáceres Sforza señaló: “Vamos a dar la pelea electoral para fortalecer a la izquierda en Entre Ríos, conformamos una lista de luchadores de toda la provincia, que enfrentan todos los días el ajuste y las persecuciones de Frigerio, quien sigue la línea que lleva Milei a nivel nacional”.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad presentó sus candidatos para las elecciones de octubre.

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Miguel Mateos en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Nadia Burgos agregó: “Estamos convencidos de que la izquierda, que siempre está, tiene que fortalecerse como alternativa. Tenemos que unificar las luchas de cada sector contra el brutal plan económico de Milei y el FMI. Por eso les decimos a todas las personas que están sufriendo este ajuste, que si están hartos de Milei y si no quieren volver al pasado, hay que fortalecer a la izquierda. Luchamos para que se vayan todos los que ajustan, contaminan y nos reprimen. Luchamos por una salida de y para los trabajadores, sumate a fortalecer esta alternativa”.

LEER MÁS: UCR: Militancia Activa renunció a la lista Alianza LLA

lista a candidatos a Diputados nacionales

Nadia Burgos - Trabajadora estatal del Ministerio de Salud y dirigente del MST.

Facundo Scattone - Docente universitario y militante socio-ambiental de Concordia.

Ivana Almada - Docente de nivel secundario de Concordia - militante del Partido Obrero

Víctor Romero - Jubilado oriundo de Nogoyá - Referente de Jubilados de Izquierda - MST.

Keili González - Trabajadora estatal de Nogoyá - Referente feminista y disidente del MST.

Suplentes

Raúl Lemes - Trabajador de Unilever en Gualeguaychú - referente del MST

Marianela Valdez - Docente y referente del MST

Dante Klocker - Docente universitario - referente del MST.

Lista de candidatos a senadores nacionales

Sofía Cáceres Sforza - Docente universitaria - Secretaria General de SITRADU y dirigente del MST

Pablo Amarillo - Docente de Concepción del Uruguay - referente del Partido Obrero

Suplentes:

Camila Romero – Trabajadora estatal del Ministerio de Salud - referente del MST

Gabriel Geist - Docente en Crespo y referente del MST.

izquierda Diputados Senadores Nadia Burgos Elecciones 2025 MST
Noticias relacionadas
Juan Luna es el héroe urbano del cuartel de bomberos voluntarios de Gualeguay. Es el segundo caso en pocos días en que bomberos del mismo cuartel intervienen justo a tiempo para salvar la vida de dos bebés.

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Cuarteto de Nos

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Se pide la colaboración de la población para dar con el paradero de Lucas Lisandro Leiva, quien en enero llegó a Paraná desde Hernandarias

Paradero: buscan a un hombre de Hernandarias

Ver comentarios

Lo último

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Ultimo Momento
Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Policiales
Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Ovación
El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La provincia
Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

Bombero gualeyo salvó la vida de una bebé que se ahogaba

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Gualeguaychú lanza la Campaña Patio Limpio 2025 contra el dengue

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Izquierda entrerriana: esta es la lista para las legislativas de octubre

Dejanos tu comentario