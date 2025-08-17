Uno Entre Rios | La Provincia | izquierda

La izquierda entrerriana presentó su lista a diputados y senadores nacionales

Nadia Burgos lidera la de diputados nacionales del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, mientras que Sofía Cáceres Sforza encabeza la lista de senadores.

17 de agosto 2025 · 16:11hs
Nadia Burgos (der.) y Sofía Sforza.

Nadia Burgos (der.) y Sofía Sforza.

El MST Nueva Izquierda en el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad presentó sus candidaturas para las elecciones de octubre para los cargos de diputados y senadores nacionales. Se trata de una lista conformada por trabajadores de la provincia y referentes de las luchas en curso, con compañeros nucleados en el MST y el Partido Obrero, miembros del FIT-U y luchadores independientes.

Sofía Cáceres Sforza señaló: “Vamos a dar la pelea electoral para fortalecer a la izquierda en Entre Ríos, conformamos una lista de luchadores de toda la provincia, que enfrentan todos los días el ajuste y las persecuciones de Frigerio, quien sigue la línea que lleva Milei a nivel nacional”.

Nadia Burgos agregó: “Estamos convencidos de que la izquierda, que siempre está, tiene que fortalecerse como alternativa. Tenemos que unificar las luchas de cada sector contra el brutal plan económico de Milei y el FMI. Por eso les decimos a todas las personas que están sufriendo este ajuste, que si están hartos de Milei y si no quieren volver al pasado, hay que fortalecer a la izquierda. Luchamos para que se vayan todos los que ajustan, contaminan y nos reprimen. Luchamos por una salida de y para los trabajadores, sumate a fortalecer esta alternativa”.

lista a candidatos a Diputados nacionales

Nadia Burgos - Trabajadora estatal del Ministerio de Salud y dirigente del MST.

Facundo Scattone - Docente universitario y militante socio-ambiental de Concordia.

Ivana Almada - Docente de nivel secundario de Concordia - militante del Partido Obrero

Víctor Romero - Jubilado oriundo de Nogoyá - Referente de Jubilados de Izquierda - MST.

Keili González - Trabajadora estatal de Nogoyá - Referente feminista y disidente del MST.

Suplentes

Raúl Lemes - Trabajador de Unilever en Gualeguaychú - referente del MST

Marianela Valdez - Docente y referente del MST

Dante Klocker - Docente universitario - referente del MST.

Lista de candidatos a senadores nacionales

Sofía Cáceres Sforza - Docente universitaria - Secretaria General de SITRADU y dirigente del MST

Pablo Amarillo - Docente de Concepción del Uruguay - referente del Partido Obrero

Suplentes:

Camila Romero – Trabajadora estatal del Ministerio de Salud - referente del MST

Gabriel Geist - Docente en Crespo y referente del MST.

