Indio venció al cáncer y lo celebró con campanadas de esperanza

Indio Campanas de Esperanza Cáncer infantil 2.mp4

"Gracias a todos. No se puede poner en palabras lo que es llegar a este momento. Fueron muchos años de lucha para nuestro Indio y nosotros siempre acompañándolo. Es indescriptible lo que estamos sintiendo hoy, muy felices. Tenemos y agradecemos una red de sostén, que es la familia, que nos fortaleció y que fue muy importante para nosotros. Queremos que sepan que en esta celebración también hacemos honor a todos aquellos que tuvieron un destino diferente y no pudieron llegar al final de tratamiento. Honramos la vida de Tiago, Venecia, Leonel, Walter y de un montón de personas que no pudieron superarlo. A quienes están empezando, a quienes recibieron un diagnóstico queremos trasmitirles que se puede, que no dejen de confiar. Muchas fuerzas para salir adelante", dijo Araceli Schame, mamá de Indio.