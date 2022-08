Horacio Rodríguez Larreta se refirió al "plan productivo para Entre Ríos" que prepara junto a Rogelio Frigerio

“Al no tener un plan no podemos prever, no sabemos lo que va a pasar el mes que viene, o mañana; todos los días nos desayunamos con una novedad del gobierno que va para adelante, va para atrás. Aumenta las retenciones, las baja, ponen una ministra de economía, a las tres semanas la cambian. Son todas idas y vueltas que no ayudan en nada a la Argentina.” Sobre la designación de Massa, fue tajante: “Yo no creo en los cambios de nombre. Todos los cambios son dentro de los mismos.”

Rogelio Frigerio y Horacio Rodríguez Larreta en Paraná PRO Juntos por el Cambio Juntos por Entre Ríos.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Plan para Entre Ríos

Horacio Rodríguez Larreta detalló que está trabajando en un plan para cada región y, junto a Rogelio Frigerio, para que Entre Ríos pueda explotar todo el potencial que tiene: “Es una de las provincias más prósperas de la Argentina. Creo que podríamos estar dando mucho más, generando más empleo, con más proyectos productivos”.

“En Entre Ríos tenés lugares lindísimos, turísticos, el turismo genera trabajo, mucha mano de obra. Hay potencial para exportar más. Todas esas oportunidades requieren un plan, a largo plazo, con ideas que se sostengan en el tiempo. No puede ser que cada presidente que venga empiece todo de nuevo, parecen fundadores. Yo tengo mucha esperanza con la Argentina” agregó.

Horacio Rodríguez Larreta.jpg

“Hoy en el mundo se necesitan alimentos a partir de la guerra en Ucrania. Argentina podría estar produciendo mucho más, es una lástima la oportunidad que nos perdemos. Estamos trabajando seriamente con Rogelio Frigerio para generar un plan productivo para la provincia. Estuve con él hace dos semanas en Paraná, estuvimos recorriendo, hablando con productores, con gente que tiene vocación de invertir, escuchando a los vecinos”, detalló.

Hacia el final de la entrevista, Rodríguez Larreta reforzó la necesidad de construir un país federal: “Hoy la Argentina es un país muy unitario. El kirchnerismo ha concentrado muchos recursos en el gobierno nacional para manejarlos desde el gobierno central e incluso condicionar a los gobernadores. Los que tienen que cómo van a crecer, exportar más, producir más en Entre Ríos son los entrerrianos y no un iluminado desde Buenos Aires que casi no conoce la provincia. Los entrerrianos son los que tienen que definir su plan”. Y cerró: “Durante décadas hubo una concentración en el gobierno nacional con sede en Buenos Aires ha generado una ciudad de 14 millones de personas que muchas no reciben los servicios básicos, especialmente en el conurbano. Hay que volver a desconcentrar la Argentina.”