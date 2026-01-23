Uno Entre Rios | La Provincia | Pacú

Histórica captura de un pacú de 13 kilos en el río Paraná

Un pacú de 13 kilos fue capturado en el Paraná correntino tras más de 30 años sin registros similares, en una jornada histórica frente a Esquina memorable.

23 de enero 2026 · 13:48hs
Histórica captura de un pacú de 13 kilos en el río Paraná.

Histórica captura de un pacú de 13 kilos en el río Paraná.

Una captura que no se registraba desde hace más de 30 años volvió a sacudir las aguas del Paraná correntino y colocó nuevamente a Esquina en el centro de la escena pesquera. Se trata de un pacú de 13 kilos, obtenido durante una jornada que combinó experiencia, emoción y condiciones excepcionales del río.

El protagonista fue el guía de pesca Lucas Etchegaray, quien compartió la salida con Cristian Silvero y Julián Ariel Spha, a quienes considera sus padrinos en la pesca. El pique se produjo el lunes 12, cerca de las 16.30, bajo la modalidad anclada y con encarne de masa. Tras una intensa pelea, fue Spha, pescador oriundo de Paraná, quien logró dominar al ejemplar y subirlo a la embarcación.

El Paraná entregó un pacú gigante que no se veía desde hace 30 años

Pacú (1).jpeg

"Una captura así no se veía desde hace muchísimo tiempo, por lo menos 30 años", aseguró Etchegaray, afirmación que fue respaldada por Silvero. En una plaza emblemática para el pacú como Esquina, donde la memoria del río tiene un peso propio, hablar de peces de este porte implica respeto y cautela.

Según explicó Etchegaray, el excelente momento está directamente relacionado con el comportamiento del río. El Paraná lleva más de tres meses con niveles favorables, abundante vida y rindes parejos, lo que se tradujo en numerosas capturas de pacú de distintos tamaños durante las últimas semanas, informó Weekend.

Pacú Río Paraná Pesca
