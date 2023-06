Hace 29 años desaparecían en Paraná Gómez y Basualdo

Luchadora. Isabel Vergara quiere saber qué pasó con su hijo. (Foto UNO/Juan Manuel Hernández) Luchadora. Isabel Vergara quiere saber qué pasó con su hijo. (Foto UNO/Juan Manuel Hernández)

Durante el día, la madre de Martín, referente de la lucha por los derechos humanos en Paraná, hizo una serie de publicaciones en su cuenta de Facebook para recordar a los jóvenes, pero sobre todo para reclamar justicia y repudiar a quienes encubrieron el delito de desaparición forzada, que permanece impune.

"Hoy, a 29 años de las inesperadas ausencias de Martín Basualdo y Héctor Gómez, aún resuenan en mis oídos aquella declaración que hizo un policía retirado a un periodista, Mauricio Antematten", recordó Isabel este viernes, y continuó: "Que a Martín y Héctor lo levantaron el día 16 junio policías Comisaría Quinta y el día 17 los asesinaron, les quitaron la vida de cruel manera". Sin embargo, la mujer lamentó que "al citarlo de Tribunales, este policía negó todo, se olvidó, le agarró amnesia ya cruel, como todos los que callaron taparon, no hablaron, ayudando a estos 29 años de impunidad".

"Callar también es complicidad y hoy me sigo preguntando: ¿dónde están Héctor y Martín?", expresó Isabel Vergara, para luego agradecer a todos los que la han acompañado en sus demandas durante todos estos años.

"Sólo digo que nadie debe callar si ve algo anormal. Busquen ayuda. Yo al principio anduve sola con mi esposo, quien falleció pocos años después de un cáncer, creo que de tanta tristeza de soportar todo esto", lamentó la mujer.

"También agradezco a quienes me acompañaron durante tantos años en las marchas, pintadas de murales, a quienes me ayudaron cuando no tenía nada para subsistir, me dieron abrigo, cariño, respeto. Por tanto, gracias de corazón", escribió.

La historia

El 16 de junio de 1994, Héctor Gómez y Martín Basualdo salieron de su barrio, La Floresta, para ir primero al Iosper y luego a preguntar por un trabajo en un lavadero de autos en calles Salta y Victoria. Pasaron las horas y no regresaron. Allí comenzó una búsqueda que todavía no cesa.

Cuando Isabel Vergara de Basualdo fue a hacer la denuncia por la desaparición de los jóvenes, se encontró con la falta de respuestas y la indiferencia de buena parte del Estado entrerriano.

Como sabe desde aquel momento, Gómez, de 22 años, y Basualdo, de 19, fueron levantados por un patrullero de la Policía de Entre Ríos y llevados a la Comisaría Quinta de Paraná. En el caso del hijo de Isabel, ya había estado detenido y había sufrido apremios ilegales y torturas en otras oportunidades. Gómez tenía un hijo bebé que creció sin conocerlo.

