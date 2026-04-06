Habló la hermana de la menor discapacitada y mencionó la desatención

"Se me murió hace una semana", le dijo la madre de la menor discapacitada que fue hallada muerta en Federación. Los padres permanecen en prisión preventiva

"Se me murió hace una semana", dijo la madre de la menor discapacitada que fue hallada muerta en Chajarí. Los padres permanecen en prisión preventiva

Tras el fallecimiento de una adolescente con discapacidad en la ciudad de Federación , su hermana hablo con medios locales y reveló condiciones de desnutrición y negligencia severa que sufrió la víctima antes del fatal desenlace. La Fiscalía caratula el caso como abandono de persona seguido de muerte y los padres de la menor permenecen con prisión preventiva.

L. fue hallada sin vida en su domicilio tras varios días de fallecida. El testimonio clave del hermano menor, de solo cinco años, fue lo que permitió descubrir el cuerpo y la omisión deliberada de los padres al no informar el deceso. Actualmente, las autoridades realizan pericias forenses adicionales en Paraná para esclarecer las causas exactas del deceso. El caso ha generado una profunda conmoción social debido a antecedentes de maltrato y aislamiento al que era sometida la joven. También se mencionó que la madre de la menor tendría algún grado de discapacidad y que la pareja estaba separada.

Federación hermana menor discapacitada

Habló la hermana: "Se me murió hace una semana"

El caso que conmociona a la ciudad de Federación dio un giro tras el testimonio de la hermana de la víctima, quien relató cómo se enteró de la tragedia a través de su hermano menor. El niño de cinco años fue quien descubrió el cuerpo y le dio aviso con una frase terminante: "Mi mamá y mi papá estaban peleando. Yo entré a la habitación de L. y la vi muerta".

De acuerdo con el relato de la joven, tras el hallazgo pudo mantener un breve contacto con su madre, quien le habría confesado la gravedad de la situación: "Solo dijo: 'se me murió la L. hace una semana y no dije nada porque fue mi culpa'".

Esta declaración coincide con las pericias iniciales, que indicaron que el cuerpo de la adolescente presentaba signos de haber fallecido hace un tiempo prolongado dentro de la vivienda.

Niña fallecida Federación detenidos

Antecedentes de desatención

El entorno familiar ya presentaba señales de alerta previas. La hermana denunciante sostuvo ante la justicia que en ocasiones anteriores había advertido signos de desnutrición en la adolescente y dificultades en el acceso a su medicación obligatoria. Además, relató que el vínculo se había vuelto distante en el último tiempo debido a que se le dificultaba el ingreso a la vivienda familiar.

Actualmente, los padres de la adolescente se encuentran detenidos bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte. Por su parte, el hermano de cinco años quedó bajo el cuidado de otros familiares mientras continúa la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el trágico suceso.

Joven muerta Federación 3 La muerte de la joven en Federación se habría producido hace tres días.

Estado de la causa judicial

Actualmente, la fiscalía investiga el hecho bajo la carátula de abandono de persona seguido de muerte. Los padres de la menor permanecen detenidos con prisión preventiva mientras se aguardan los resultados de estudios complementarios en Paraná, necesarios debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo. Por su parte, el hermano de cinco años que realizó el hallazgo quedó bajo el cuidado de otros familiares.