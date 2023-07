Gustavo Bordet: "Sergio Massa es un aliado para Entre Ríos"

El acto fue presidido por Bordet, Massa, Bahl y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti. Participaron también el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional y precandidato a diputado provincial, Juan José Bahillo; y el titular de Aduanas y precandidato a diputado nacional, Guillermo Michel.

En referencia a la construcción de viviendas, Bordet resaltó que con el gobierno nacional de Cambiemos "automáticamente se paralizaron todos los programas de vivienda que había en Argentina", y resaltó que “los que hoy profetizan y dan clases de cómo resolver los problemas de esta provincia y del país, son los mismos que a muchos ciudadanos y ciudadanas les dijeron que no había construcción de viviendas”.

“Quizás porque ahora hay elecciones, vienen a prometer lo que no quisieron, no supieron y no pudieron hacer”, lanzó Bordet.

Luego dijo que, dado el "vaciamiento de la política habitacional" del gobierno nacional anterior, “empezamos a construir viviendas con fondos provinciales”. “Y lo hicimos en todo el territorio de Entre Ríos: en las grandes ciudades, en la capital pero también en los municipios más pequeños, en las comunas y en las juntas de gobierno. Llegamos a todos los lugares de Entre Ríos con soluciones habitacionales".

Bordet relató que con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia se retomó la construcción de las 500 viviendas de Paraná, y valoró el rol de Massa.

"Desde el primer momento de gestión encontramos en Sergio Massa un aliado para Entre Ríos", subrayó el gobernador. Recordó las gestiones ante el entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, "para incluir en el presupuesto una obra trascendental para Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito, como es el acueducto metropolitano", que "hoy está en marcha y lo va a inaugurar Adán Bahl en los años que vienen”, puntualizó.

“Creo que el camino está marcado y hay que ir en ese sentido. Hay que trabajar más para Entre Ríos, pensando en nuestra provincia y en nuestra gente. Para eso hay que conocer, vivir, querer, tener arraigo en la provincia; y que quien desempeñe una función de gobernador lo haga para gobernar, y no para irse a un cargo político más adelante en Buenos Aires”, remarcó el mandatario, apuntando contra el precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, adversario de Bahl en los comicios del 13 de agosto.

También estuvieron presentes, la intendenta de Villaguay y precandidata a vicegobernadora, Claudia Monjo; las ministras de Salud, Sonia Velázquez, y de Gobierno, Rosario Romero, tambi´n precandidata a intendenta de Paraná; los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; la presidenta de la Fundación Iapser y precandidata a diputada provincial, Mariel Ávila.

Por su parte, Bahl recordó también que el gobierno nacional anterior paralizó “las 426 viviendas del Procrear que están acá enfrente y que ya estaban listas para entregar, pero no se entregaron porque no era prioridad que las familias tuvieran su techo”.

No obstante, dijo que apenas asumió Massa en Economía "no sólo se entregaron esas 426, sino que se licitó la construcción de 312 viviendas más en el mismo lugar”.

Seguidamente, Bahl remarcó que “en Paraná el acompañamiento de Nación y de Provincia es lo que también nos permitió transformar la ciudad. Años de desinversión comenzaron a revertirse desde 2019. Obras muy necesarias, que están por fuera de cualquier presupuesto municipal, pero que gracias a que hay un gobierno provincial y uno nacional a los que les importa el interior y nos abren las puertas a todos los intendentes, sin importar el color político, las podemos concretar”.

Las casas

Las unidades están ubicadas entre las calles Juan Báez, Selva de Montiel y Calle Pública. Fueron construidas por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Caballi S.A - Szczech S.A, con una inversión de 2.998.038.076 pesos.

El conjunto habitacional se compone de 500 viviendas que se dividen en 450 viviendas para libre demanda y 50 viviendas para el cupo de discapacidad (25 de ellas con adaptación para discapacidad motriz).

El predio cuenta con espacios que serán cedidos al municipio, incluyendo la manzana donde se encuentra la planta de tratamiento de líquidos cloacales, lote en el que se ubica el tanque de agua elevado con la cisterna y plazas para espacio verde.