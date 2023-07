Sergio Massa anunció mega planta de tratamiento cloacal

UNO retransmitió EN VIVO

El funcionario hizo el anuncio en el acto de entrega de 500 viviendas del IAPV, junto al gobernador Gustavo Bordet y el intendente y precandidato a gobernador, Adán Bahl. También estuvieron varios funcionarios e intendentes, además de las familias adjudicatarias.

Las viviendas entregadas se encuentran en la zona de calle Juan Báez y Selva de Montiel. Vienen equipadas con termotanques solares para cuidar el ambiente y con una biblioteca para garantizar el acceso a la lectura.

Sergio Massa Viviendas IAPV 1.jpg Foto: UNO/Gerónimo Flores

La visita de Massa estaba prevista para las 11, pero el acto tuvo una demora importante y se inició pasado el mediodía. Por esa razón, los discursos fueron breves. Antes del ministro hablaron Bordet y Bahl, quienes destacaron el rol del funcionario nacional para poder realizar las viviendas y otras obras para Entre Ríos.

A su tiempo, el ministro de Economía subrayó: "Estos son derechos para toda la vida y son los que explican cuál es el rol del Estado a la hora de construir igualdad de oportunidades. Cuando hay alguien que desde el Estado decide construir un pavimento, decide hacer un acueducto para que los entrerrianos no tomen más agua salada; y cuando decide llevar adelante una vivienda, genera igualdad de oportunidades. Cuando alguien decide abrir una universidad, hace posible la igualdad de oportunidades. Y cuando hay quienes hablan de ajuste, de eliminar el Estado en todas esas funciones, lo que están planteando es quitar igualdad de oportunidades", registró UNO.

Luego recordó que el gobierno nacional no sólo llevó soluciones a la ciudad, sino también al campo. Reseñó que el Estado cuando el sector agrícola sufrió la sequía, la gripe aviar y cuando los precios perjudicaron al sector lácteo. Mencionó, por caso, que el ministerio de Economía y y el de Agricultura invirtieron $4.800 millones de para el sector.

Massa Bordet Bahl.jpg Sergio Massa entregó viviendas y anunció mega obra en Paraná.

Más adelante, en tono de campaña, el funcionario nacional destacó a Bordet y Bahl, a quien lo señaló como el continuador de las obras "para que haya más para Entre Ríos". "Estoy seguro que Beto lo va a hacer igual o mejor que Gustavo. No nos vamos a poner celosos, si lo hace mejor vamos a ser felices porque significa que tuvo mejores condiciones", expresó.

Por último, anunció el inicio del trámite para una obra de grandes proporciones: la Planta de Tratamiento Cloacal de Paraná y el Gran Paraná. "Cada vez que vine me sacaron un compromiso: cuando no era para los productores, era para ampliación del parque industrial, para el acueducto o más fondos para la universidad. Hoy me volvieron a sacar otro compromiso. A todos les preocupa que el lugar en el que vivimos sea sustentable. Si hay una deuda que tenemos que pagar ahora para que nuestros hijos no la sufran en el futuro es la deuda ambiental. Se la habían prometido allá por 2016, como tantas otras cosas que no cumplieron. Vamos a iniciar el trámite para construir la Planta de Tratamiento Cloacal de Paraná y el Gran Paraná, para que la ciudad no siga tirando al río los desechos cloacales; porque cuidar el medio ambiente es cuidar el lugar en el que vivimos", completó.