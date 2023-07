Gualeguaychú: marcharon para que se terminen las jineteadas

En la convocatoria, los proteccionistas plantearon su rechazo a las jineteadas que suelen realizarse en la localidad del sur entrerriano, como en otras aledañas, y en buena parte de la provincia. "Porque no queremos que nuestras infancias crezcan confundiendo la violencia con el espectáculo. Les invitamos a la marcha a decir: no le peguen a los caballos. No al maltrato. No a las jineteadas", expresaron, según registró UNO.