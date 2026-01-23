Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad.

Durante trabajos de mantenimiento en Isla Libertad, la Cooperativa Eléctrica detectó conexiones clandestinas y advirtió sobre los riesgos y fraudes.

La Cooperativa Eléctrica denunció este viernes la existencia de conexiones clandestinas en la Isla Libertad. Lo hizo a través de un parte de prensa, donde además se detallan los trabajos de mejora y mantenimiento que se cumplen en el lugar.

"Durante los trabajos realizados en la Isla Libertad se han detectado conexiones clandestinas, motivo por el cual se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes" , destaca el parte.

Y agrega: "La modernización de la infraestructura y el cambio tecnológico deben ir necesariamente acompañados de un férreo control antifraude".

En otro párrafo, la prestadora señala que "las conexiones ilegales no solo constituyen un delito, sino que además alteran el normal funcionamiento del sistema eléctrico y generan graves riesgos para quienes las realizan y para terceros".