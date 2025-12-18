Referentes sindicales, estudiantiles y de organizaciones sociales de Paraná manifestarán este jueves su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y acordaron avanzar en una estrategia común de acción. Será con una movilización desde la Plaza 1º de Mayo hasta la Casa de Gobierno en defensa de los derechos laborales.
Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral
Organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales se movilizarán este jueves en Paraná contra la reforma laboral del gobierno nacional.
“De manera unánime y consensuada resolvimos unir fuerzas y avanzar en acciones conjuntas, convencidos de que solo la organización colectiva permitirá enfrentar un proyecto que busca precarizar el empleo, debilitar la negociación colectiva y limitar la libertad sindical”, señalaron desde la CGT Regional Paraná en un comunicado.
En este marco, resolvieron concentrarse este jueves 18 a las 18 en la Plaza 1º de Mayo y movilizarse hasta la Casa de Gobierno, donde se dará lectura a un documento único, consensuado entre todas las organizaciones participantes.
Contra la reforma laboral
La consigna central es “No a la Reforma Laboral usurpadora de derechos” y advirtieron que “las políticas del gobierno nacional profundizan el ajuste sobre el mundo del trabajo, los jubilados y los sectores más vulnerables, promoviendo un modelo que reduce derechos, fomenta la inestabilidad laboral y atenta contra la organización sindical”.
“Desde la CGT Regional Paraná reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la organización y la movilización, convencidos de que los derechos se defienden colectivamente y en la calle”.