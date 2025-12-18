Uno Entre Rios | La Provincia | gremios

Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales se movilizarán este jueves en Paraná contra la reforma laboral del gobierno nacional.

18 de diciembre 2025 · 08:19hs
Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Referentes sindicales, estudiantiles y de organizaciones sociales de Paraná manifestarán este jueves su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y acordaron avanzar en una estrategia común de acción. Será con una movilización desde la Plaza 1º de Mayo hasta la Casa de Gobierno en defensa de los derechos laborales.

“De manera unánime y consensuada resolvimos unir fuerzas y avanzar en acciones conjuntas, convencidos de que solo la organización colectiva permitirá enfrentar un proyecto que busca precarizar el empleo, debilitar la negociación colectiva y limitar la libertad sindical”, señalaron desde la CGT Regional Paraná en un comunicado.

En este marco, resolvieron concentrarse este jueves 18 a las 18 en la Plaza 1º de Mayo y movilizarse hasta la Casa de Gobierno, donde se dará lectura a un documento único, consensuado entre todas las organizaciones participantes.

Comunicado reforma laboral

Contra la reforma laboral

La consigna central es “No a la Reforma Laboral usurpadora de derechos” y advirtieron que “las políticas del gobierno nacional profundizan el ajuste sobre el mundo del trabajo, los jubilados y los sectores más vulnerables, promoviendo un modelo que reduce derechos, fomenta la inestabilidad laboral y atenta contra la organización sindical”.

“Desde la CGT Regional Paraná reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la organización y la movilización, convencidos de que los derechos se defienden colectivamente y en la calle”.

