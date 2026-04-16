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Granja Tres Arroyos recortó sueldos y jornadas laborales

La empresa avícola Granja Tres Arroyos acordó con sindicatos reducción de la jornada laboral y de salarios en sus principales plantas para evitar despidos

16 de abril 2026 · 10:31hs
La empresa avícola Granja Tres Arroyos acordó con sindicatos reducción de la jornada laboral y de salarios en sus principales plantas para evitar despidos

La empresa avícola Granja Tres Arroyos acordó con sindicatos reducción de la jornada laboral y de salarios en sus principales plantas para evitar despidos
La empresa avícola Granja Tres Arroyos acordó con sindicatos reducción de la jornada laboral y de salarios en sus principales plantas para evitar despidos

Foto: La Pirámide

La empresa avícola Granja Tres Arroyos acordó con sindicatos reducción de la jornada laboral y de salarios en sus principales plantas para evitar despidos
La empresa avícola Granja Tres Arroyos acordó con sindicatos reducción de la jornada laboral y de salarios en sus principales plantas para evitar despidos

Foto: La Pirámide

La empresa avícola Granja Tres Arroyos acordó con sindicatos reducción de la jornada laboral y de salarios en sus principales plantas para evitar despidos

La empresa avícola Granja Tres Arroyos atraviesa una profunda crisis financiera y productiva que ha derivado en una deuda millonaria por cheques rechazados. Para evitar despidos masivos, la compañía acordó con los sindicatos una reducción de la jornada laboral y de los salarios en sus principales plantas procesadoras. La medida implica que los operarios trabajan menos días a la semana y perciben solo una fracción de su sueldo habitual por el tiempo no laborado.

La firma ha sufrido una caída drástica en su nivel de faena, pasando de procesar 700.000 aves diarias a tan solo 200.000. Ante la falta de liquidez y la pérdida de proveedores, el grupo empresarial busca reestructurar sus operaciones para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.

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Concepción del Uruguay y La Lonja

Ante el desplome en los niveles de actividad y con el objetivo primordial de evitar cesantías masivas se puso en marcha el plan de ajuste que ya se aplica en las plantas de Concepción del Uruguay y La Lonja.

El caso más visible se dio en la planta de Concepción del Uruguay, donde trabajan cerca de 1.000 empleados. Tras una negociación con los sindicatos y con intervención de la autoridad laboral, se acordó un esquema de cuatro días de actividad semanal. Los lunes no habrá faena y esa jornada se pagará al 65% del salario, lo que implica una caída directa en los ingresos de los trabajadores

Por su parte, en La Lonja el esquema es más restrictivo, con solo tres días de trabajo semanales y el pago del 50% por las jornadas no laboradas. A cambio de estas concesiones, la firma se comprometió a sostener los puestos de trabajo y cancelar haberes adeudados.

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Granja Tres Arroyos: el Municipio levantó un embargo para que la empresa pague sueldos.

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El deterioro económico y crisis financiera

El grupo acumula casi 2.000 cheques rechazados por un valor superior a los $26.400 millones entre sus principales sociedades. Este ahogo financiero ha impactado directamente en la producción, la cual se hundió de un promedio de 700.000 pollos diarios a tan solo 200.000. Además, la empresa ha perdido parte de su red de productores integrados debido a la falta de liquidez y los pagos en cuotas.

Antes de este recorte directo a los empleados activos, Granja Tres Arroyos ya había reducido su dotación en cerca de 400 trabajadores mediante retiros voluntarios, jubilaciones y desvinculaciones selectivas.

La situación actual genera una fuerte incertidumbre sobre el futuro de activos emblemáticos del grupo, como Wade (vinculada a la ex Cresta Roja), mientras la dirección intenta ganar tiempo reduciendo costos para sostener la estructura mínima de operación.

Granja Tres Arroyos sueldos jornadas
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