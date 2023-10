Graciela Marizza: familiares organizan bono a beneficio

A través de las redes sociales se indicó: "Hoy, la 'Flaca' está internada en Paraná, en una residencia para mayores. Si bien está más cerca de su familia y amigos, no es el lugar adecuado para que ella pueda seguir su tratamiento y, como si fuera poco, la obra social no lo cubre". En simultáneo, la familia de Graciela se encuentra en la búsqueda de una casa que pueda adaptarse a las necesidades de la psicopedagoga con el fin de que se haga una internación domiciliaria: "Para lograrlo, necesitamos un monto de dinero con el cual no contamos ya que el dinero de su jubilación está destinado para pagar la residencia y parte de las terapias que necesita".