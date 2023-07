Agua con nafta: "Queremos que se difunda y no hayan más Graciela Marizza"

A partir de una serie de análisis, se determinó la presencia de hidrocarburos en las cañerías de agua de Marizza, seguidamente “se ordenó la remedicación del lugar, se llama así el acto de saneamiento, donde se removió la tierra contaminada y se repuso con tierra sana, y se cambiaron las cañerías que eran de asbesto y se las reemplazó por las de PVC”, detalló Pagliotto y agregó: “Se acreditó científicamente la contaminación de la red de agua potable y que la causa de la enfermedad de Graciela es consecuencia directa de su exposición a hidrocarburos que provenían de la estación de Torrealday S.R.L en calles Galán y Rossi”.

De acuerdo a los expedientes, a los que accedió UNO, la parte denunciada trató en más de una oportunidad de impugnar las pericias clínicas que se hicieron a Graciela. En este sentido el apoderado de Axion Energy Argentina S.A, el doctor Juan Agustín Páez, refirió a una "palmaria violación del derecho de defensa", que más tarde sería desestimado por la jueza de instrucción del juzgado Civil y Comercial N° 3 de Paraná, Norma Ceballos. Consultado por esta estrategia, Pagliotto opinó: “No tienen corazón, miden sus pasos en términos de la tasa de ganancia. Son, como alguien alguna vez dijo, ‘los rostros vergonzantes de un mundo que mide sus valores en cifras’”. Asimismo, el letrado remarcó la importancia que tomó la denuncia pública, impulsada por los seres queridos de Graciela: “Queremos que esto se difunda para que no hayan más Graciela Marizza”.

La denuncia de los familiares

El jueves 20 de julio, a través de Instagram, seres queridos de Graciela postearon una imagen que se hizo viral: “No fue una decisión fácil crear esta cuenta y contar la historia de Graciela, pero es la única salida que encontramos para acelerar la justicia”, indicaron.

De acuerdo a este testimonio, Graciela comenzó a presentar ciertos síntomas como náuseas, dolor de cabeza, embotamiento mental, vómitos y presencia de sangre en su orina. “El agua tenía olor fuerte a químicos, pero ella ya no lo sentía, su cuerpo lo había asimilado de tanta cotidianeidad”, comentaron y agregaron: “Los efectos de una intoxicación como la que tuvo Graciela son muchos y pueden ser difíciles de identificar o relacionar si no sospechas que algo puede andar mal”. “¡No queremos más envenenamientos de este tipo! Que los responsables se hagan cargo de todo lo que nos quitaron junto con la Flaca”, remarcaron.

Finalmente, advirtieron a las personas que vivieran en cercanías a la zona de calle Galán e Isidoro Rossi de la capital provincial: “Si vos vivías o conocés a alguien que viva por ahí y presentaste síntomas inexplicables, queremos que sepas que pudiste estar expuesto a la ingesta de combustible”.

"Yo constaté la presencia de hidrocarburos en el agua, el sabor a nafta era evidente"

A raíz de la nota publicada por UNO, un ex empleado de Obras Sanitarias de la capital provincial que se desempeñó más de 30 años en el organismo se acercó y brindó un testimonio anónimo en torno a la causa, donde ratificó que en las cañerías de la vivienda de Graciela se halló combustible: "Habíamos recibido denuncias por parte de vecinos de la zona y transmití esta urgencia a mi superior. Fuimos hasta el lugar y constaté la presencia de hidrocarburos, incluso yo probé el agua y el sabor a nafta era evidente. Pedí que inhabilitaran la estación de servicio, no me correspondía pero me parecía muy peligroso. Era una pérdida del tanque donde se reserva el combustible. A raíz de esto hicimos un cambio de las cañerías a los vecinos, demoramos entre dos o tres días. Iniciamos el 30 de noviembre y finalizamos entre el 2 o 3 de diciembre de 2010", dijo a UNO.

Asimismo, el empleado destacó que la estación de servicio de calle Galán permaneció mucho tiempo cerrada pero volvió a funcionar recientemente. "Es la primera vez que vi una denuncia de este tipo y la vi me pareció importante dar mi testimonio para que sepan que esto fue verdad. Esta mujer merece justicia y que los responsables se hagan cargo", agregó.