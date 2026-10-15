Rogelio Frigerio entregó una nueva certificación del RINI.

Rogelio Frigerio destacó el crecimiento de Nogopaint y entregó una nueva certificación del RINI. “El Estado tiene que ser un facilitador”, dijo el mandatario.

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa Nogopaint, radicada en el Parque Industrial de Seguí, donde entregó la adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). El proyecto contempla una inversión de más de 255 millones de pesos que permitirá ampliar la capacidad productiva mediante inversiones en infraestructura.

Tras la entrega de la certificación a los dueños de la firma, Diego y Carlos Pietroboni, el mandatario expresó su satisfacción de poder aportar “a una empresa bien entrerriana que viene creciendo desde un emprendimiento familiar hasta convertirse en una empresa reconocida en toda la Argentina, con ventas en 14 provincias y con la idea de exportar”.

En ese sentido, Frigerio aseguró que “el Estado tiene que ser un facilitador de todo este proceso y estas decisiones de inversión”, y remarcó la importancia de la entrega del RINI “que permitirá impulsar nuevos productos de la empresa, con el acuerdo y la alianza que tenemos con el CFI, que también ha servido para impulsar la inversión de Nogopaint”.

Asimismo, Frigerio adelantó que habrá otras herramientas de financiamiento que van “en línea con nuestro norte más importante, que es generar condiciones para que el sector privado genere más empleo, que es el trabajo que nosotros queremos impulsar en la provincia”, afirmó.

Por su parte, Diego Pietroboni, agradeció la visita del gobernador y las autoridades, y destacó que la certificación representa un paso “importantísimo. Es un trabajo que se vino haciendo en conjunto con la secretaría y con nuestro equipo, que lleva su tiempo, sus controles y sus requerimientos, pero que nos trae un beneficio importante para trasladarlo a lo productivo, impulsar la inversión y lograr los objetivos de crecimiento que tenemos a futuro”, indicó.

En tanto, Carlos Pietroboni explicó sobre el producto Nogo Caucho, incorpora una proporción importante de material recuperado de neumáticos. En ese sentido, precisó que cada balde de 20 litros contiene el equivalente a aproximadamente dos neumáticos reciclados.

Sobre la empresa y el proyecto

La empresa cuenta con una planta industrial de 1.823 metros cuadrados edificados, ubicada en un inmueble de 16.324 metros cuadrados, y una dotación inicial declarada de 15 trabajadores efectivos.

Nogopaint es una empresa radicada en la jurisdicción de Seguí, dedicada a la fabricación de pinturas y productos de revestimiento para diferentes aplicaciones. Su producción incluye pinturas sintéticas, látex para obra y hogar, membranas líquidas, revestimientos multitectura, pinturas artísticas y productos impermeabilizantes.

El proyecto aprobado en el marco del RINI contempla la ampliación de la capacidad productiva de la empresa mediante inversiones en infraestructura edilicia, maquinaria industrial y vehículos utilitarios, con el objetivo de fortalecer su desarrollo y acompañar sus perspectivas de crecimiento.