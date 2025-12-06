Fin de semana largo: si bien las reservas hoy son del 50% en promedio, se espera un repunte

El sector turístico entrerriano confía en que el anuncio de buen tiempo el fin de semana largo, los eventos y la inauguración de varias playas jugarán a favor

Este mes tiene dos feriados, ambos inamovibles y celebrados en todo el país: además del 25, que es Navidad, el próximo lunes se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María y conforma el último fin de semana largo del año, en el que muchas familias y trabajadores podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso y también hacer alguna escapada.

Sin embargo, hay expectativas moderadas en el turismo entrerriano: la ocupación promedio ronda por ahora el 50%. Así lo confirmó a UNO Juan Manuel Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo , quien describió un panorama atípico, en el que se registra una fuerte cautela del turista y marcadas diferencias entre localidades.

En este marco, explicó que históricamente este feriado de diciembre era uno de los más fuertes para la provincia, incluso por encima del fin de semana largo de noviembre. Sin embargo, este año la tendencia se invirtió: “El fin de semana largo de noviembre fue un éxito, con un 93% de ocupación, pero ahora estamos llegando apenas al 50% en promedio provincial”, señaló.

termas.jpg Las termas son uno de los atractivos más fuertes de Entre Ríos Gentileza: Turismo Entre Ríos

Eventos que traccionan

Según detalló, las cifras aún no están cerradas porque hay importantes disparidades entre destinos, con localidades con eventos programados. Tal es el caso de Concordia, donde se celebra el fin de semana la Fiesta Nacional de la Citricultura y además habrá un encuentro automovilístico de karting, y ya registra reservas del 80% al 85%. En tanto, otras ciudades se mantienen “muy por debajo” de esos niveles. Para el dirigente, el impacto de la agenda cultural y recreativa es determinante: “Se nota muchísimo cuando hay un evento que tracciona”, aseguró.

A su vez, el dirigente evaluó cómo impacta la proximidad de este fin de semana largo con las Fiestas: “En este mes entendemos que hay un turista más cauto, pensando en las Fiestas y en la planificación de las vacaciones de verano; esto influye directamente en la decisión de viajar este fin de semana porque la gente está cuidando el dinero, y si bien lo está aprovechando y disfrutando como vimos durante el fin de semana largo de noviembre, lo hace con cautela”.

San José Con playas, termas y eventos, San José ya recibe a turistas de diferentes lugares Gentileza: Turismo San José

Cercanía de las Fiestas

Acto seguido, analizó que aunque el 25 y el 31 caen jueves, sin generar fines de semana extra largos, muchas personas planean tomarse descansos extendidos con francos o días pendientes, y otras ya se enfocan en sus vacaciones de verano. “Por eso es entendible que no haya tanta afluencia ahora, previendo escapadas a partir de las fiestas”, subrayó.

En cuanto a los precios, sostuvo que no se han registrado aumentos significativos desde noviembre: “Se absorbieron costos de la manera más responsable posible. Estamos trabajando con valores muy bajos para lo que se necesita para sostener la estructura, pero hoy es lo que toca”. Acedo adelantó que, aunque habrá que actualizar tarifas, debe hacerse “en la medida de lo posible” para mantener la competitividad y no desalentar la demanda.

Respecto a las condiciones meteorológicas, Acedo fue optimista: no se esperan lluvias relevantes hasta el lunes y se prevé un fin de semana con temperaturas ideales para disfrutar de playas y balnearios. Esto podría impulsar un repunte de turistas que decidan viajar “a último momento”.

“Creemos que va a haber un cambio importante en la ocupación a medida que avance el fin de semana”, expresó.

El sector turístico entrerriano observa este fin de semana largo como un primer test para medir el pulso de la temporada de verano. Aunque el nivel de reservas inicial es más bajo que otros años, la combinación de buen clima, eventos locales y decisiones de última hora podría mejorar las cifras.

Mientras tanto, prestadores y municipios se preparan para recibir a los visitantes con playas, naturaleza y servicios listos para el inicio de la temporada estival. “Buscamos que nos elijan quienes todavía no conocen Entre Ríos, y que continúen disfrutando de lo que ofrecemos quienes ya nos conocen”, remarcó Acedo.

Villa Urquiza.jpg La de Villa Urquiza es una de las playas más concurridas cada verano en la costa del Paraná Gentileza: Turismo Villa Urquiza

Lanzamiento de temporada durante el fin de semana largo

Este fin de semana largo coincide también con las aperturas formales de la temporada estival en distintas ciudades entrerrianas. Algunas localidades realizan actos protocolares; otras optan por eventos o la tradicional bendición de las playas. En el caso de San José por ejemplo, que ya inició su calendario de verano, volverá a hacer un lanzamiento este fin de semana, mientras que otras ciudades lo harán la próxima semana. En tanto, el lanzamiento oficial de la provincia será el próximo jueves, cuando el Gobierno de Entre Ríos realice la presentación de la temporada estival en Villa Urquiza (ver noticia relacionada).

Respecto a los atractivos, Acedo confirmó que varios parques acuáticos ya abrieron sus puertas y que otros, como el de Piedras Blancas, lo harán recién el próximo fin de semana, sumando un atractivo a sus playas “que son muy lindas, grandes y con muchísima capacidad”, dijo. Asimismo, señaló que estos espacios funcionan como un complemento clave de la oferta termal y veraniega.

En materia de balnearios, aseguró que todas las playas entrerrianas están en óptimas condiciones. Aunque hubo un leve repunte del río Paraná, no afectó los sectores de uso turístico. En algunas ciudades incluso se trabajó durante el año aprovechando la bajante para ganar espacio de arena, como el caso de Santa Elena.

Paraná bus turístico Semana Santa turismo 1.jpg

El desafío de atraer turistas

Acedo comentó que se continúa trabajando para fortalecer el posicionamiento de Entre Ríos en Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes y otras regiones, y destacó que tanto organismos públicos como entidades privadas han realizado campañas en distintos puntos del país con el objetivo de atraer visitantes.

Además, señaló que si bien muchos argentinos irán a Brasil durante esta temporada –aunque el tipo de cambio no resulta tan favorable como el año pasado– está el objetivo de captar parte de ese flujo de viajeros que atraviesa Entre Ríos como paso obligado: “Apuntamos a que quienes pasen puedan quedarse dos o tres días a disfrutar la provincia”, dijo a modo de conclusión.